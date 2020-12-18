Общество

19 минут назад

47 школ частично закрыты на карантин и 5 - полностью

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#карантин #школа #детский сад
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47 школ частично закрыты на карантин и 5 - полностью

На карантине и 5 детских садов.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 18 декабря полностью закрыты на карантин по ОРВИ 5 школ: по одной школе в Становлянском, Чаплыгинском, Хлевенском, Тербунском и Краснинском районах. В общей сложности в них на дистанционное обучение переведены 1254 ребёнка.

Кроме того, на карантине 171 класс 47 школ - в них 3501 ребёнок находится на дистанционном обучении.

Закрыты 5 детских садов: два в Задонском районе и по одному в Ельце, Елецком и Чаплыгинском районах. 172 дошкольника остаются дома. 
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#карантин #школа #детский сад
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