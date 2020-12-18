58-летнюю женщину сбили на улице 50 лет НЛМК

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 17 декабря в Липецке на пешеходном переходе через улицу 50 лет НЛМК 56-летний водитель «Киа» сбил 58-летнюю женщину. Она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.



17 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1773 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли двух водителей, за неиспользование ремней безопасности – 56.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1366 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



Также зафиксирован 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



Фото УГИБДД по Липецкой области.

