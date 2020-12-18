Происшествия
52 минуты назад
58-летнюю женщину сбили на улице 50 лет НЛМК
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 17 декабря в Липецке на пешеходном переходе через улицу 50 лет НЛМК 56-летний водитель «Киа» сбил 58-летнюю женщину. Она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.
17 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1773 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли двух водителей, за неиспользование ремней безопасности – 56.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1366 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Также зафиксирован 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Фото УГИБДД по Липецкой области.
17 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1773 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли двух водителей, за неиспользование ремней безопасности – 56.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1366 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Также зафиксирован 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Фото УГИБДД по Липецкой области.
викусик
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