Происшествия

52 минуты назад

58-летнюю женщину сбили на улице 50 лет НЛМК

3 945
#авария #ДТП
58-летнюю женщину сбили на улице 50 лет НЛМК

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 17 декабря в Липецке на пешеходном переходе через улицу 50 лет НЛМК 56-летний водитель «Киа» сбил 58-летнюю женщину. Она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

17 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1773 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли двух водителей, за неиспользование ремней безопасности – 56.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1366 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксирован 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

Фото УГИБДД по Липецкой области.
3 945
#авария #ДТП

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

викусик

37 минут назад
Надо было косить.Чтоб бабла поиметь.Нарушил правила_плати.
ответить

321

39 минут назад
Успела? наверное да, хоть следующий не ждала.
ответить

предположение

42 минуты назад
бежала на 28 маршрут иначе потом стояла долго в ожидании следующего
ответить

Еще в рубрике

Нападение в Ельце: возбуждено уголовное дело о покушении на убийство
#покушение на убийство #ограбление
8
Нападение в Ельце: возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

сегодня, 10:21

Происшествия
Карманница обокрала старика в очереди к кассе
#кража
2
Карманница обокрала старика в очереди к кассе

сегодня, 09:57

Происшествия
Пропавшая девочка могла поехать к парню
#пропавшие без вести
28
Пропавшая девочка могла поехать к парню

сегодня, 09:20

Происшествия
Напротив суда столкнулись автобус и кроссовер
#ДТП
16
Напротив суда столкнулись автобус и кроссовер

вчера, 21:27

Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на сотрудницу микрофинансовой организации в Ельце
#нападение #ограбление
34
Задержан подозреваемый в нападении на сотрудницу микрофинансовой организации в Ельце

вчера, 20:40

Происшествия
Обманувший липецких автовладельцев псковский мошенник после приговора суда взялся за старое
#мошенничество
3
Обманувший липецких автовладельцев псковский мошенник после приговора суда взялся за старое

вчера, 20:17

Происшествия