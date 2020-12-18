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В квартире многоэтажки нашли мумию женщины

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#мумия
В квартире многоэтажки нашли мумию женщины

Запертую дверь вскрыли после жалоб соседей на потоп.

В Набережных Челнах найден труп месячной давности, сообщает телеканал «Челны-24». Жительницу Челнов обнаружили мертвой в квартире после жалобы ее соседей на то, что их затапливает.

Соседи снизу позвонили в ЖЭК с сообщением, что их топят. Однако не сумев достучаться до виновницы потопа, коммунальщики вызвали полицию. Те, в свою очередь, вскрыли квартиру, которая была заперта на ключ изнутри. Там и обнаружили 48-летнюю погибшую. По словам соседа, женщина была ВИЧ-инфицированной и стояла на учете в СПИД-центре, а также злоупотребляла алкоголем. Незадолго до исчезновения женщина говорила о реабилитации в центре «Возвращение».

Причина летального исхода станет известна после судебно-медицинской экспертизы.
189
#мумия

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