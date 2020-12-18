Возле памятной стелы нашли труп мальчика

Тело подростка обнаружили у монумента в Тверской области.

Прокуратура Тверской области организовала проверку по факту обнаружения трупа 12-летнего подростка. Тело нашли в Нелидово у стелы «Вечная память» вечером в четверг.



Прокуратуре предстоит выяснить, как исполняли родители свои обязанностей, а также соблюдалось ли федеральное законодательство органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.



Подробности происшествия уточняются.