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сегодня, 10:21

Возле памятной стелы нашли труп мальчика

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#дети
Возле памятной стелы нашли труп мальчика

Тело подростка обнаружили у монумента в Тверской области.

Прокуратура Тверской области организовала проверку по факту обнаружения трупа 12-летнего подростка. Тело нашли в Нелидово у стелы «Вечная память» вечером в четверг.

Прокуратуре предстоит выяснить, как исполняли родители свои обязанностей, а также соблюдалось ли федеральное законодательство органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Подробности происшествия уточняются.
190
#дети

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