В России
сегодня, 10:21
Возле памятной стелы нашли труп мальчика
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Тело подростка обнаружили у монумента в Тверской области.
Прокуратура Тверской области организовала проверку по факту обнаружения трупа 12-летнего подростка. Тело нашли в Нелидово у стелы «Вечная память» вечером в четверг.
Прокуратуре предстоит выяснить, как исполняли родители свои обязанностей, а также соблюдалось ли федеральное законодательство органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Подробности происшествия уточняются.
Прокуратуре предстоит выяснить, как исполняли родители свои обязанностей, а также соблюдалось ли федеральное законодательство органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Подробности происшествия уточняются.
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