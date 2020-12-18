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В России возникли проблемы с экспортом пшеницы

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#экспорт #пшеница
В России возникли проблемы с экспортом пшеницы

Загвоздка произошла на таможне.

На фоне объявленных квоты и пошлин на экспорт зерна, которые должны вступить в силу 15 февраля 2021 года, в России начались сложности с отправкой пшеницы по текущим контрактам. Партии задерживаются для проверок на срок до десяти дней, что грозит трейдерам срывом контрактов и убытками за простой, а также может подорвать положение России на мировом рынке зерна.

О том, что с экспортом российской пшеницы начались сложности, «Коммерсанту» рассказали три источника на рынке. По словам собеседника издания в крупной компании-экспортере, таможенная служба внезапно начала задерживать грузы для досмотра на срок до десяти дней. Другой источник «Коммерсанта» говорит, что в последние дни начались сложности со стороны таможни при оформлении зерна на отправку по железной дороге в сторону портов Прибалтики, а также существенно ухудшилась ситуация с приемом к перевозке зерна в сторону южных портов.
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#экспорт #пшеница

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