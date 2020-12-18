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Росгвардия будет сотрудничать с МВД Белоруссии

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#полиция #милиция #протесты #Минск
Росгвардия будет сотрудничать с МВД Белоруссии

Структуры задокументировали взаимоотношения.

Министерство внутренних дел Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве, сообщают «Известия». Документ, подписанный 19 ноября, размещен в ночь на пятницу, 18 декабря, на правовом интернет-портале Белоруссии.

Планируется, что ведомства будут сотрудничать в сфере охраны общественного порядка, имущества физических и юридических лиц, режимных объектов и спецгрузов. Федеральная служба войск национальной гвардии РФ и МВД Белоруссии будут совместно бороться с терроризмом и экстремизмом и осуществлять госконтроль по обороту оружия. По соглашению стороны также намерены развивать спортивные и культурные связи и оказывать содействие в санаторно-курортном лечении военнослужащих, сотрудников и гражданского персонала МВД и Росгвардии, а также членов их семей.

В конце августа 2020 года президент России Владимир Путин по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко создал резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии. Глава государства был намерен воспользоваться им в случае необходимости. Их помощь не потребовалась, резерв расформировали в сентябре, напоминает «Коммерсант».

Резерв сформировали на фоне протестов в Белоруссии, которые не прекращаются с со дня выборов президента в августе. Демонстранты не согласны с победой Александра Лукашенко и считают победительницей Светлану Тихановскую.
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#полиция #милиция #протесты #Минск

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