Общество
11 минут назад
Ельчане просят благоустроить шесть зон
Варианты вынесут на онлайн-голосование.
Администрация Ельца определила общественные территории – кандидаты на благоустройство в 2021 году. Список сформировали по предложениям горожан. В итоговое онлайн-голосование включат:
- сквер по ул. Я Фабрициуса в районе домов 6, 8;
- сквер ул. А. Гайтеровой;
- сквер по ул. Фурманова;
- сквер ул. Я. Фабрициуса (сквер Афганцев);
- сквер Пушкина ул. Орджоникидзе;
- сквер в районе дома 25 по ул. Черокманова.
Территории будут благоустраивать в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Елец».
- сквер по ул. Я Фабрициуса в районе домов 6, 8;
- сквер ул. А. Гайтеровой;
- сквер по ул. Фурманова;
- сквер ул. Я. Фабрициуса (сквер Афганцев);
- сквер Пушкина ул. Орджоникидзе;
- сквер в районе дома 25 по ул. Черокманова.
Территории будут благоустраивать в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Елец».