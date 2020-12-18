Ельчане просят благоустроить шесть зон

Варианты вынесут на онлайн-голосование.

Администрация Ельца определила общественные территории – кандидаты на благоустройство в 2021 году. Список сформировали по предложениям горожан. В итоговое онлайн-голосование включат:



- сквер по ул. Я Фабрициуса в районе домов 6, 8;

- сквер ул. А. Гайтеровой;

- сквер по ул. Фурманова;

- сквер ул. Я. Фабрициуса (сквер Афганцев);

- сквер Пушкина ул. Орджоникидзе;

- сквер в районе дома 25 по ул. Черокманова.



Территории будут благоустраивать в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Елец».