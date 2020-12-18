Общество

11 минут назад

Ельчане просят благоустроить шесть зон

59
#благоустройство
Ельчане просят благоустроить шесть зон

Варианты вынесут на онлайн-голосование.

Администрация Ельца определила общественные территории – кандидаты на благоустройство в 2021 году. Список сформировали по предложениям горожан. В итоговое онлайн-голосование включат:

- сквер по ул. Я Фабрициуса в районе домов 6, 8;
- сквер ул. А. Гайтеровой;
- сквер по ул. Фурманова;
- сквер ул. Я. Фабрициуса (сквер Афганцев);
- сквер Пушкина ул. Орджоникидзе;
- сквер в районе дома 25 по ул. Черокманова.

Территории будут благоустраивать в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Елец».
59
#благоустройство

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