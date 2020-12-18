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41 минуту назад

Спасатели обнаружили детей в подмосковных пещерах

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#пропавшие без вести
Спасатели обнаружили детей в подмосковных пещерах

Дети ушли гулять в составе туристической группы и заблудились.

Туристическая группа из восьми детей и двух взрослых пропала во время похода по Сьяновским пещерам, сообщили в ГУ МЧС по Московской области. Спустя некоторое время спасателям удалось найти потерявшихся - как оказалось, они заблудились и несколько часов искали выход.

Спелеолог Валентин, который, по его словам, вывел детей из пещеры, рассказал ТАСС, что дети, которые потерялись в пещерах, не поддались панике и в целом вели себя спокойно. Никто из детей не нуждается в медицинской или психологической помощи.

Вечером в четверг поступила информация о том, что группа из 10 человек, среди которых восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет, в 10:45 мск вошла в Сьяновские пещеры и не выходит на связь. Они должны были выйти из пещеры в 19:00. К месту поисков были направлены спелеологи и спасатели. Прибыв на место, они спустились в пещеру, где нашли инструктора. По его словам, при занятиях ориентированием он потерял группу. Установлено, что обрушений в пещере не было.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться в ситуации с пропажей группы детей в пещерах Сьяны. Сьяновские каменоломни — подмосковная система искусственных пещер, расположенная в Домодедовском районе Московской области между деревнями Сьяново и Новленское на высоком левом берегу реки Пахры. Это самая крупная в Подмосковье подземная система катакомб и тоннелей общей длиной до 30 км.
136
#пропавшие без вести

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