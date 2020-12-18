В мире

46 минут назад

Американские штаты завалили Google исками

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#монополия
Американские штаты завалили Google исками

Истцы требуют покончить с незаконной монополией в поисковой системе.

Несколько десятков штатов США подали антимонопольный судебный иск против американского технологического гиганта Google, сообщила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. В иске Google обвиняется в злоупотреблении доминирующим положением при предоставлении услуг, связанных с поиском информации в интернете, уточняет ТАСС. Это уже третий антимонопольный иск к Google, поданный в США за последние месяцы.

- Я вместе с 37 коллегами из других штатов подаю иск против Google, чтобы покончить с его незаконной монополией в поисковом сервисе, - заявила генпрокурор в Twitter. - Своим противоправным поведением компания добилась того, что сотни миллионов людей при поиске ответов обращаются в первую очередь к Google, но не нужно ничего искать в интернете, чтобы понять, что необузданная корпоративная власть не должна обладать непропорциональным контролем над нашими данными и информацией.

В Google считают, что удовлетворение антимонопольного иска десятков американских штатов к этой корпорации нанесет вред потребителям и предпринимателям в США. Такая позиция изложена в заявлении, размещенном в четверг на сайте компании.
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#монополия

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