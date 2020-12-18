Общество
52 минуты назад
В Липецке запустили стакан-челлендж
Бросить фитнес-вызов может любой.
Муниципальное учреждение «Спортивный город» запустило фитнес-челлендж «Стакан чтобы выжить». Любой желающий может бросить вызов участникам акции. Для того, чтобы войти в челлендж нужно снять видео, где вы выполняете приседания. Вся сложность в том, что нужно приседать со стаканом воды.
- Это задание на выдержку и координацию. Кто бросит вызов нашему спортсмену? Для участия нужно выложить свое видео в социальных сетях и отметить их хештегом и профилем, - рассказали в «Спортивном городе».
Ролики принимают до 21:00 20 декабря.
- Это задание на выдержку и координацию. Кто бросит вызов нашему спортсмену? Для участия нужно выложить свое видео в социальных сетях и отметить их хештегом и профилем, - рассказали в «Спортивном городе».
Ролики принимают до 21:00 20 декабря.
Аноним
алкан с 15-го
синий
в ссср такого не было.
Спортсмен
Ну и какой
Хороший челлендж-
Reg
Милая Оксана