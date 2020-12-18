В Липецке запустили стакан-челлендж

Бросить фитнес-вызов может любой.

Муниципальное учреждение «Спортивный город» запустило фитнес-челлендж «Стакан чтобы выжить». Любой желающий может бросить вызов участникам акции. Для того, чтобы войти в челлендж нужно снять видео, где вы выполняете приседания. Вся сложность в том, что нужно приседать со стаканом воды.- Это задание на выдержку и координацию. Кто бросит вызов нашему спортсмену? Для участия нужно выложить свое видео в социальных сетях и отметить их хештегом и профилем, - рассказали в «Спортивном городе».Ролики принимают до 21:00 20 декабря.