Общество

52 минуты назад

В Липецке запустили стакан-челлендж

9 635
#челлендж #фитнес
1

Бросить фитнес-вызов может любой.

Муниципальное учреждение «Спортивный город» запустило фитнес-челлендж «Стакан чтобы выжить». Любой желающий может бросить вызов участникам акции. Для того, чтобы войти в челлендж нужно снять видео, где вы выполняете приседания. Вся сложность в том, что нужно приседать со стаканом воды.

 - Это задание на выдержку и координацию. Кто бросит вызов нашему спортсмену? Для участия нужно выложить свое видео в социальных сетях и отметить их хештегом и профилем, - рассказали в «Спортивном городе».

 Ролики принимают до 21:00 20 декабря.


9 635
#челлендж #фитнес
1

Комментарии (9)

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Аноним

6 минут назад
"С детства я * был к стаканчикам, Молоком из них меня поила бабушка, И поэтому я крепким рос пацанчиков, Хвастал силою своей перед папашею....."
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алкан с 15-го

8 минут назад
синий, Точно!Ну сколько он присядет?Ну час,ну 2часа,Настоящие алкоголики,пбют годами!
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синий

18 минут назад
Я со стаканом не только приседаю, но иногда и спать ложусь. Алкоголизм это вам не спорт - тут большое здоровье надобно!
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в ссср такого не было.

23 минуты назад
Такой взрослый и здоровый дядя,а занимается ерундой!
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Спортсмен

38 минут назад
Когда страна прекратит игру в гаджеты. Выдпляйте деньги на детско юношеский спорт
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Ну и какой

41 минуту назад
Это спортсмен? Это какой-то бармен,официант.Эй,гарсон,стакан воды мне и счёт!
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Хороший челлендж-

44 минуты назад
"присесть на синий стакан")))
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Reg

45 минут назад
Вот и поди объясни простую истину, посуду надо использовать по назначению, а не для сборов лайков.
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Милая Оксана

46 минут назад
Что делает кот от нечего делать?
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