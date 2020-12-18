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Иммунитет после «лайт-вакцины» от коронавируса будет сохраняться до 4 месяцев

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#вакцина #коронавирус
Иммунитет после «лайт-вакцины» от коронавируса будет сохраняться до 4 месяцев

Директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл эффективность «лайт-вакцины» от коронавируса.

Устойчивый иммунитет от применения «лайт-вакцины» против коронавируса сформируется в течение трех недель. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишут «Известия». Устойчивый иммунитет от применения "лайт-вакцины" против нового коронавируса сформируется в течение трех недель, будет сохраняться на протяжении около 3-4 месяцев.

Он также отметил, что эффективность вакцины будет составлять около 85%, однако у пожилых людей, вероятно, этот показатель будет меньше, пишет ТАСС. Специалист подчеркнул, что «лайт-вакцина» от коронавируса сможет выполнить свою основную функцию — уменьшение количества тяжёлых случаев и госпитализаций. Гинцбург добавил, что «однокомпонентная вакцина — компромисс, который позволит снизить смертность в странах, где этот уровень высок, но при этом прививаться всё равно лучше двухкомпонентным препаратом».

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи. О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

Еще одна вакцина — от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова — может быть зарегистрирована в декабре.


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#вакцина #коронавирус

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