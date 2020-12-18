В России

сегодня, 08:45

Нарколог назвал поводы выпить

155
#нарколог #праздник #алкоголь
Нарколог назвал поводы выпить

Врач нашел всего два.

Выпить шампанское в новогоднюю ночь можно, это ритуал, главное не злоупотреблять спиртным, заявил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. По его словам, спиртное употребляют в двух случаях: ритуально, например, на Новый год или в лечебных целях.

Он отметил, что главное не злоупотреблять алкоголем, но, к сожалению, в среднем от 10 до 20% от всего населения страны злоупотребляют спиртным, поэтому важно помнить о внутренней ответственности.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун назвал долю алкоголя, которая может считаться безвредной для россиян. По его словам, подсчитать точное количество употребляющих алкоголь людей и его объемы, невозможно. Однако лечебная доза алкоголя – это чайная ложка. Он подчеркнул, что злоупотреблением спиртным может привести к необратимым последствиям, пишет «Лента».
155
#нарколог #праздник #алкоголь

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Спасатели обнаружили детей в подмосковных пещерах
#пропавшие без вести
Спасатели обнаружили детей в подмосковных пещерах

40 минут назад

В России
Иммунитет после «лайт-вакцины» от коронавируса будет сохраняться до 4 месяцев
#вакцина #коронавирус
Иммунитет после «лайт-вакцины» от коронавируса будет сохраняться до 4 месяцев

сегодня, 08:56

В России
Россияне могут спокойно лететь в Эфиопию
#авиасообщение
Россияне могут спокойно лететь в Эфиопию

сегодня, 08:34

В России
В России вводят новые правила оборота наличных
#наличные #деньги
В России вводят новые правила оборота наличных

вчера, 19:16

В России
Дочь богача погибла после празднования дня рождения
#день рождения
Дочь богача погибла после празднования дня рождения

вчера, 19:12

В России
Названа самая популярная песня у россиян в 2020 году
#музыка
Названа самая популярная песня у россиян в 2020 году

вчера, 19:06

В России