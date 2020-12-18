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Нарколог назвал поводы выпить
Врач нашел всего два.
Выпить шампанское в новогоднюю ночь можно, это ритуал, главное не злоупотреблять спиртным, заявил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. По его словам, спиртное употребляют в двух случаях: ритуально, например, на Новый год или в лечебных целях.
Он отметил, что главное не злоупотреблять алкоголем, но, к сожалению, в среднем от 10 до 20% от всего населения страны злоупотребляют спиртным, поэтому важно помнить о внутренней ответственности.
Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун назвал долю алкоголя, которая может считаться безвредной для россиян. По его словам, подсчитать точное количество употребляющих алкоголь людей и его объемы, невозможно. Однако лечебная доза алкоголя – это чайная ложка. Он подчеркнул, что злоупотреблением спиртным может привести к необратимым последствиям, пишет «Лента».
Он отметил, что главное не злоупотреблять алкоголем, но, к сожалению, в среднем от 10 до 20% от всего населения страны злоупотребляют спиртным, поэтому важно помнить о внутренней ответственности.
Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун назвал долю алкоголя, которая может считаться безвредной для россиян. По его словам, подсчитать точное количество употребляющих алкоголь людей и его объемы, невозможно. Однако лечебная доза алкоголя – это чайная ложка. Он подчеркнул, что злоупотреблением спиртным может привести к необратимым последствиям, пишет «Лента».