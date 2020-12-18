В России
сегодня, 08:34
Россияне могут спокойно лететь в Эфиопию
152
Критериям возобновления перелетов соответствуют еще два государства.
Роспотребнадзор сообщил в пятницу, 18 декабря, что только в трех из 16 странах, с которыми Россия возобновила авиасообщение, эпидемическая обстановка по COVID-19 соответствует предъявляемым ведомством критериям. Это Танзания, Эфиопия и Сейшельские острова, перечисляет «Коммерсант». 4 страны из 16 не соответствуют ни одному критерию — это Белоруссия, Казахстан, Турция и Швейцария.
Согласно критериям Роспотребнадзора, для возобновления авиасообщения со страной показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние две недели не должен превышать 40 на 100 тыс. населения, среднесуточный показатель темпа прироста за 14 дней должен равняться или быть ниже 1%, а показатель распространения инфекции Rt - менее 1.
Регулярное авиасообщение возобновлено с 16 странами: Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова и Эфиопия.
Сейчас в большинстве государств, в том числе европейских, отмечается осложнение ситуации с COVID-19, заключили в ведомстве.
Согласно критериям Роспотребнадзора, для возобновления авиасообщения со страной показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние две недели не должен превышать 40 на 100 тыс. населения, среднесуточный показатель темпа прироста за 14 дней должен равняться или быть ниже 1%, а показатель распространения инфекции Rt - менее 1.
Регулярное авиасообщение возобновлено с 16 странами: Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова и Эфиопия.
Сейчас в большинстве государств, в том числе европейских, отмечается осложнение ситуации с COVID-19, заключили в ведомстве.
152