Общество

сегодня, 08:28

Пожилых ельчан просят не ходить в магазины и аптеки

11 695
#коронавирус
Пожилых ельчан просят не ходить в магазины и аптеки

Граждане всегда могут обратиться за этими услугами к волонтерам.

Администрация Ельца распространила памятку по ковид-безопасности и ограничениям, действующим в отношении жителей города старше 65 лет. Пожилых ельчан просят соблюдать самоизоляцию, не посещать аптеки и магазины и при необходимости обращаться за помощью к волонтерам. Самоизоляция для пожилых ельчан продлена до 31 декабря 2020 года.

11 695
#коронавирус

Комментарии (11)

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lugov

29 минут назад
ну да! сдохнуть в квартире осталось
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Ну что

32 минуты назад
Где там кричалки нихочу не буду? Будете через нехочу! Где знатоки конституции? Ахаха все вы умные и молодцы, только в своём собственном воображение. Ни один суд РФ нигде никого не поддержал Ахаха. Ничего не переживайте вы так ваше место займут иммигранты ибо для них будут условия, ну а там в перспективе далёкого будущего, русских нету, они останутся только в книгах и сказках
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Гость

40 минут назад
Мужик , точно, умрите и не создавайте проблем. А сколько волонтеров на Елец всего?? Как к этим волонтерам обращаться? Мама еще в первую волну позвонила в собес и попросила привезти продукты. Её на очередь поставили. До сих пор ждет.
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МестныйЯ

57 минут назад
Дожили - благодаря нашим "кормильцам" теперь еще с 1 января на своей же частной территории человек не имеет права пожарить что-то в мангале и шашлычнице, сжечь мусор и листья. Что дальше - отчитываться куда сходил, сколько чего купил и согласовано ли это с чинушками?
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Милая Оксана

58 минут назад
Поликлиника битком забита, старше 45 все болеют
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Мужик

сегодня, 08:56
Типа, подыхайте дома от голода
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Ни кому не нужные люди

сегодня, 08:52
Никогда за всю свою жизнь не думала,что в 65лет не смогу распоряжаться своей жизнью,а буду жить по указке ,как это унизительно
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Отношения власти к холопам.

сегодня, 08:48
Вчерашная пресконфиренция: и ведь не кто не задал вопрос Пескову ПОЧЕМУ ОН БЕЗ МАСКИ, хотя требовал от посетителей этого мероприятия не забывать менять их каждые 2 часа.
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МестныйЯ

сегодня, 08:48
ХМЕЛЬниченко, сейчас еще и "добровольно" в приказном порядке неиспытанную "вакцину" будут бюджетникам колоть. Думаю, стоило бы начать сей процесс именно с чиновников.
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МестныйЯ

сегодня, 08:47
Режим САМОИЗОЛЯЦИИ, то есть НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ. А чинушки в край офигели! Конституцию не знают, а туда же - на права человека посягают... И не надо потом мне ныть, что это для самих же 60+ делается. А обеспечить нуждающихся в лекарствах и еде кто обязан? Запрещатели всякие тупоголовые!
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