Пожилых ельчан просят не ходить в магазины и аптеки

Граждане всегда могут обратиться за этими услугами к волонтерам.

Администрация Ельца распространила памятку по ковид-безопасности и ограничениям, действующим в отношении жителей города старше 65 лет. Пожилых ельчан просят соблюдать самоизоляцию, не посещать аптеки и магазины и при необходимости обращаться за помощью к волонтерам. Самоизоляция для пожилых ельчан продлена до 31 декабря 2020 года.