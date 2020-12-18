Общество
сегодня, 08:28
Пожилых ельчан просят не ходить в магазины и аптеки
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Граждане всегда могут обратиться за этими услугами к волонтерам.
Администрация Ельца распространила памятку по ковид-безопасности и ограничениям, действующим в отношении жителей города старше 65 лет. Пожилых ельчан просят соблюдать самоизоляцию, не посещать аптеки и магазины и при необходимости обращаться за помощью к волонтерам. Самоизоляция для пожилых ельчан продлена до 31 декабря 2020 года.
11 695
Комментарии (11)
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lugov
Ну что
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МестныйЯ
Милая Оксана
Мужик
Ни кому не нужные люди
Отношения власти к холопам.
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МестныйЯ