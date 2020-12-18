Новое о коронавирусе к 18 декабря: врач рассказал о причинах повторной госпитализации из-за COVID-19

После возвращения из больницы пациент с коронавирусной инфекцией должен придерживаться определенных правил, чтобы избежать повторной госпитализации, отмечает российский терапевт. Американские ученые в свою очередь предупреждают – пациенты с COVID-19 в первые полторы недели после выписки рискуют снова попасть в больницу.

Риск повторной госпитализации и даже смерти для пациентов, перенесших COVID-19, значительно выше (на 40-60%), чем у больных, лечившихся от пневмонии или сердечной недостаточности в тот же период. О самом опасном времени после кажущегося выздоровления от коронавируса рассказали в статье в Journal of the American Medical Association ученые Мичиганского университета. По их мнению в первые полторы недели после выписки из больницы пациенты, перенесшие COVID-19, рискуют быть снова госпитализированными или умереть от осложнений. Исследователи в течение 60 дней после выписки следили за состоянием 2200 ветеранов, которые лечились в 132 больницах сети для американских ветеранов войн VA весной и летом этого года (с 1 марта по 1 июля). Аналогичное наблюдение проводили за 1800 пациентами после пневмонии, не связанной с COVID-19, и 3500 выписанными в тот же период после лечения от сердечной недостаточности.



Оказалось, что в первые 10 дней у выписанные из больницы пациентов с COVID-19 риск попасть в больницу повторно или даже умереть оказался на 40-60% выше, чем у людей, лечившихся от сердечной недостаточности или пневмонии, не связанной с коронавирусом. За первые два месяца после выписки умерли 9% пациентов с коронавирусом, а 20% вновь попали в больницу. Однако по прошествии 60 дней этот риск становился меньше, чем при двух других заболеваниях. Наиболее частыми причинами повторной госпитализации американские врачи назвали рецидив коронавирусной инфекции (почти у трети), сепсис (8,5%), пневмонию или сердечную недостаточность (3,1%). 22,6% из повторно госпитализированных попали в реанимацию. По словам исследователей, главный фактор риска таких осложнений - возраст пациентов: как повторная госпитализация, так и смерть после выписки наиболее распространены среди людей старше 65 лет. По словам руководителя группы исследователей Джеймса Доннелли, результаты исследования указывают на необходимость особенного ухода за такими пациентами. «Сравнивая долгосрочные результаты пациентов с COVID-19 с результатами других тяжелобольных, мы видим картину даже более высокого, чем обычно, риска в первые 1-2 недели, что может быть рискованным периодом для любого», - отметил эксперт.



Аналогичное наблюдение сделали американские исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний. Они изучили электронные записи о здоровье более чем 126 тысяч пациентов 865 американских госпиталей. Их интересовали повторные госпитализации пациентов с COVID-19 в течение следующих после выписки месяцев по любым причинам. Оказалось, что почти 10% пациентов с COVID-19, выписанных из больниц, в течение следующих двух месяцев вновь оказывались на больничных койках. Средний промежуток между первой выпиской после госпитализации с коронавирусом и новым попаданием в больницу составлял всего 8 дней, сообщало в ноябре издание Daily Mail.



Российский врач-терапевт, клинический фармаколог кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин озвучил свое мнение о возможной повторной госпитализации переболевших COVID-19. Он считает, что к этому может привести недолеченная коронавирусная инфекция, поэтому после выписки из госпиталя больному COVID-19 следует соблюдать ряд правил. Об этом врач заявил в интервью «Вечерней Москве». Среди таких правил - диета, прием витаминов, ограничение в употреблении алкоголя, а также обязательное соблюдение требований врача по лечению на дому. Это позволит снизить вероятность развития осложнений после выписки из больницы. «Есть некоторые препараты, которые необходимо принимать месяц. Очень важно допить их до конца. Если прекратить терапию слишком рано, то болезнь действительно может вернуться», — отметил он. Второй момент — необходимо следить за кровью и не забыть сдать повторный анализ через две недели после выписки. Другое важное условие — не переохлаждаться, не мерзнуть. Это связано с тем, что после перенесенной коронавирусной инфекции легкие и иммунная система ослаблены, что делает крайне высоким риск развития пневмонии. Помимо этого, терапевт рекомендует не перегружать организм физическими нагрузками, следить за давлением, снизить количество жирной, острой, сладкой и соленой пищи в рационе, а также как минимум на месяц отказаться от алкоголя – это поможет не перегрузить организм после перенесенного заболевания, выходить из состояния болезни аккуратно и постепенно. Вместе с тем прогулки на свежем воздухе приветствуются. Самое главное, по мнению Кондрахина, — постоянный контроль давления, поскольку оно повышается практически в ста процентах случаев после коронавирусной инфекции.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 74 811 038 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 660 589 человек, вылечились 52 617 966 заразившихся. В России выявлено 2,76 миллиона пострадавших, она остается на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается также во Франции. Более миллиона заразившихся - в Турции, Великобритании, Италии, Испании, Аргентине, Колумбии, Германии, Мексике, Польше, Иране.

