Доброе утро, Липецк!

А вот и пятница, 18 декабря. Сегодня можно написать главе градостроительного департамента обо всех недочетах Липецка в этой сфере. В Молодежном парке монтируют тюбинговую трассу. А уже в выходные можно будет отправиться на ярмарку за новогодней елочкой. Или сделать шикарные снимки в праздничных фотозонах у городских елок.

Погода



В Липецке облачно, днем ожидается слабый мокрый снег и морось. Температура днем будет держать около нуля.



Дороги



Водители, будьте осторожны: синоптики прогнозируют гололедицу. И не забывайте, что в городе заработали новые светофоры. Вот, например, на развилке у педагогического университета. Так что не гоните и, вообще, не шалите на дороге: обычно это плохо заканчивается.







Праздничное меню



До главной ночи года осталось менее двух недель. Пора выбирать блюда, которые составят праздничный поздний ужин. Блогер Татьяна предлагает вам оригинальный рецепт печеночных рулетиков: забот с этим угощением немного, да и талия скажет «спасибо».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@retsepty_tatyana)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Снежное веселье



Сегодня подрядчики должны приступить к монтажу системы освещения на тюбинговой трассе в Молодежном парке. Первых гостей, как планируют, зона зимних развлечений примет на новогодних каникулах. Сейчас здесь выравнивают основание трассы. В парк уже привезли павильон охраны и начали установку ограждения. После того, как сооружение подключат к электричеству и организуют там пост охраны, на территорию начнут завозить кассовые павильоны и обустраивать пешеходные дорожки.



Самая-самая игрушка



До понедельника сотрудники управления Советского округа будут ломать голову – чья же новогодняя handmade-игрушка самая-самая. Им предстоит определить победителей конкурса авторских новогодних игрушек. Будут названы победители в номинациях «Самая стильная игрушка», «Самая оригинальная игрушка», «Семейная игрушка».



Новогодние базары



Продолжаем праздничную тему. Какой Новый год без Елки? Никакой! Если вы тоже так думаете, вперед – на новогодние базары. Они открываются 20 декабря. Ожидается, что, как и в прошлом году, стоимость метра сосны составит 350 рублей, ели – 700 рублей.



Дома елка уже стоит? А фотографии на новогоднюю тематику уже сделаны? Нет?! Тогда поспешите





Пишите – не стесняйтесь



Председатель департамента архитектуры и градостроительства Липецка Виктория Катасова просит горожан не молчат о проблемах Липецка. Если у вас есть нарекания, пожелания, идеи – не стесняйтесь, пишите!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Катасонова (@viktoriiya_katasonova)



Вечер в «Библиотеке»



Культурное пространство



Новый год: старая школа



«Голубые огоньки» - это уже ностальгия. Сложно найти тот дом, где в новогоднюю ночь их не выключают сразу после боя Курантов. Но это же такая ностальгия! А давайте вернемся в новогодние ночи девяностых и нулевых и увидим наших звезд еще молодыми, задорными? А кое-кого поймаем и на глобальном фейс-тюнинге. Приятного просмотра!



В Липецке облачно, днем ожидается слабый мокрый снег и морось. Температура днем будет держать около нуля.Водители, будьте осторожны: синоптики прогнозируют гололедицу. И не забывайте, что в городе заработали новые светофоры. Вот, например, на развилке у педагогического университета. Так что не гоните и, вообще, не шалите на дороге: обычно это плохо заканчивается.До главной ночи года осталось менее двух недель. Пора выбирать блюда, которые составят праздничный поздний ужин. Блогер Татьяна предлагает вам оригинальный рецепт печеночных рулетиков: забот с этим угощением немного, да и талия скажет «спасибо».Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Сегодня подрядчики должны приступить к монтажу системы освещения на тюбинговой трассе в Молодежном парке. Первых гостей, как планируют, зона зимних развлечений примет на новогодних каникулах. Сейчас здесь выравнивают основание трассы. В парк уже привезли павильон охраны и начали установку ограждения. После того, как сооружение подключат к электричеству и организуют там пост охраны, на территорию начнут завозить кассовые павильоны и обустраивать пешеходные дорожки.До понедельника сотрудники управления Советского округа будут ломать голову – чья же новогодняя handmade-игрушка самая-самая. Им предстоит определить победителей конкурса авторских новогодних игрушек. Будут названы победители в номинациях «Самая стильная игрушка», «Самая оригинальная игрушка», «Семейная игрушка».Продолжаем праздничную тему. Какой Новый год без Елки? Никакой! Если вы тоже так думаете, вперед – на новогодние базары. Они открываются 20 декабря. Ожидается, что, как и в прошлом году, стоимость метра сосны составит 350 рублей, ели – 700 рублей. Вот карта точек продаж Дома елка уже стоит? А фотографии на новогоднюю тематику уже сделаны? Нет?! Тогда поспешите к городским елочкам щелкнуть пару атмосферных кадров пока лежит снег. Мы тут тайком подсмотрели в долгосрочный прогноз синоптиков по температуре и осадкам… Короче, лучше поспешите.Председатель департамента архитектуры и градостроительства Липецка Виктория Катасова просит горожан не молчат о проблемах Липецка. Если у вас есть нарекания, пожелания, идеи – не стесняйтесь, пишите!Культурное пространство «Библиотека» (Октябрьская, 28) в эти выходные ждет всех желающих. Вечером 19 декабря состоится концерт-мини-спектакль студии современного танца «FRESH», где покажут танцевальные миниатюры и экспериментальные постановки на волнующие темы. В воскресенье вечером запланирован моноспектакль Артёма Антонова «Дневник наблюдений: новейшая история» (18+).«Голубые огоньки» - это уже ностальгия. Сложно найти тот дом, где в новогоднюю ночь их не выключают сразу после боя Курантов. Но это же такая ностальгия! А давайте вернемся в новогодние ночи девяностых и нулевых и увидим наших звезд еще молодыми, задорными? А кое-кого поймаем и на глобальном фейс-тюнинге. Приятного просмотра!