В России

51 минуту назад

В России вводят новые правила оборота наличных

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#наличные #деньги
В России вводят новые правила оборота наличных

Они будут действовать с 10 января 2021 года.

В России с 10 января 2021 года начнут действовать новые правила обращения с наличными деньгами. Они коснутся оплаты наличными, переводов и снятия денег в банкоматах.
Как пояснил ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин, поправки в федеральный закон 2001 года «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» значительно облегчат жизнь легальному бизнесу. К примеру, из перечня операций, подлежащих контролю, будут исключены платежи через небанковские учреждения и анонимным счетам, уточняет «Пятый канал».

При этом контролироваться будут наиболее специфичные операции банков, организаций в сферах страхования и лизинга, ломбардов, кредитных кооперативов и микрофинансовых организаций. Так, будет усилен контроль за операциями по договорам лизинга и любым операциям, сумма которых превышает 600 тысяч рублей. Отмечается, что контролироваться будут и почтовые переводы на суммы от 100 тысяч рублей. Также будет проверяться снятие наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, — в этом случае речь идет о суммах, превышающих 100 тысяч рублей.

Нововведения также нацелены на устранение лазеек в компаниях, предпочитающих вести двойную бухгалтерию.
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#наличные #деньги

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