В России
54 минуты назад
Дочь богача погибла после празднования дня рождения
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Найден труп дочки основателя Ассоциации технопарков и кластеров России Андрея Шпиленко.
19-летнюю дочку создателя Ассоциации технопарков и кластеров России Андрея Шпиленко, нашли мертвой рядом с особняком в Москве. Днем прежде она отмечала свои именины, пишет «Московский комсомолец».
Следственный комитет проводит проверку. По предварительным данным, девушка покончила с собой. Труп дочери бизнесмена и политика нашли на Нагатинской набережной.
Андрей Шпиленко с 2011 года курирует основанную им Ассоциацию технопарков и кластеров России, прежде специализировался на бизнесе, а также был заместителем руководителя аппарата фракции «Единая Россия», проректором Московского государственного университета технологий и управления.
Следственный комитет проводит проверку. По предварительным данным, девушка покончила с собой. Труп дочери бизнесмена и политика нашли на Нагатинской набережной.
Андрей Шпиленко с 2011 года курирует основанную им Ассоциацию технопарков и кластеров России, прежде специализировался на бизнесе, а также был заместителем руководителя аппарата фракции «Единая Россия», проректором Московского государственного университета технологий и управления.
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