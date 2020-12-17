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54 минуты назад

Дочь богача погибла после празднования дня рождения

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#день рождения
Дочь богача погибла после празднования дня рождения

Найден труп дочки основателя Ассоциации технопарков и кластеров России Андрея Шпиленко.

19-летнюю дочку создателя Ассоциации технопарков и кластеров России Андрея Шпиленко, нашли мертвой рядом с особняком в Москве. Днем прежде она отмечала свои именины, пишет «Московский комсомолец».

Следственный комитет проводит проверку. По предварительным данным, девушка покончила с собой. Труп дочери бизнесмена и политика нашли на Нагатинской набережной.

Андрей Шпиленко с 2011 года курирует основанную им Ассоциацию технопарков и кластеров России, прежде специализировался на бизнесе, а также был заместителем руководителя аппарата фракции «Единая Россия», проректором Московского государственного университета технологий и управления.
353
#день рождения

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