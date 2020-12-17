В России
сегодня, 19:06
Названа самая популярная песня у россиян в 2020 году
146
Лидерами по числу прослушиваний стали украинцы Artik & Asti.
Музыкальный интернет-портал «ЯндексМузыка» провел статистику и выявил самый прослушиваемый трек среди россиян в 2020 году. Им оказался трек «Девочка, танцуй» от украинского дуэта Artik & Asti. Рейтинг исполнителей составлялся по данным на период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года, указано в сообщении компании.
- Тренд на русскоязычную музыку набирал обороты несколько лет, - считает редактор "Яндекс.Музыки" Олег Лузин. - В 2020 году это уже превратилось в новую реальность: доля русскоязычных треков в топ-100 чарта еще никогда не была такой высокой. В индустрию приходит все больше талантливых артистов, которые пишут музыку, близкую и понятную русскому слушателю.
Чаще всего пользователи слушали треки "Девочка, танцуй" дуэта Artik & Asti и "Юность" группы Dabro. Пользователи также часто включали песни "Луна не знает пути" от Тайпана и Агунды, "ЯТЛ" певицы Zivert, "Плачу на техно" от коллаборации Cream Soda и "Хлеб", "Покинула чат" Клавы Коки и ее совместный с Niletto трек "Краш". Среди песен на иностранном языке в топ-10 вошли композиция Blinding Lights канадца The Weeknd, трек Uno петербургской команды Little Big и Lovefool немецкого проекта Twocolors, перечисляет ТАСС.
В 2020 году люди стали чаще слушать подкасты: в среднем 28% подписчиков слушают подкасты хотя бы раз в месяц, это в четыре раза больше по сравнению с 2019 годом. 14% слушают хотя бы раз в неделю.
- Тренд на русскоязычную музыку набирал обороты несколько лет, - считает редактор "Яндекс.Музыки" Олег Лузин. - В 2020 году это уже превратилось в новую реальность: доля русскоязычных треков в топ-100 чарта еще никогда не была такой высокой. В индустрию приходит все больше талантливых артистов, которые пишут музыку, близкую и понятную русскому слушателю.
Чаще всего пользователи слушали треки "Девочка, танцуй" дуэта Artik & Asti и "Юность" группы Dabro. Пользователи также часто включали песни "Луна не знает пути" от Тайпана и Агунды, "ЯТЛ" певицы Zivert, "Плачу на техно" от коллаборации Cream Soda и "Хлеб", "Покинула чат" Клавы Коки и ее совместный с Niletto трек "Краш". Среди песен на иностранном языке в топ-10 вошли композиция Blinding Lights канадца The Weeknd, трек Uno петербургской команды Little Big и Lovefool немецкого проекта Twocolors, перечисляет ТАСС.
В 2020 году люди стали чаще слушать подкасты: в среднем 28% подписчиков слушают подкасты хотя бы раз в месяц, это в четыре раза больше по сравнению с 2019 годом. 14% слушают хотя бы раз в неделю.
146