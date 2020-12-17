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Путин оценил видео Дзюбы

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#Путин #Дзюба
Путин оценил видео Дзюбы

И высказался по поводу скандала с футболистом.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции высказался о ситуации, в которую попал нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба. Осенью в интернет было "слито" видео интимного характера с форвардом, напоминает РИА Новости.

Владимир Путин государства заявил, что никто не имеет права вмешиваться в личную жизнь другого человека, — это недостойно нормального общества. Однако то, что интимная видеозапись попала в сеть, является хорошим уроком для всех, добавил он.

- Он сам пускай разбирается со своими связями, делами личными. Но он человек публичный, это было неизбежно для него. Для людей, которые живут публичной жизнью, это урок. Имейте в виду, — сказал Путин. - Второе: имейте ввиду, что еще есть определенные общие правила и лучше их придерживаться. Ну а должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. В итоге игрока не вызвали на ноябрьские матчи сборной. Футболист также лишился капитанской повязки в «Зените». После утечки ролика и победного гола на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что допускает ошибки, в которых винит только себя. Игрок поблагодарил всех, кто поддержал его, напоминает «Лента».
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#Путин #Дзюба

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