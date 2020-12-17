В России
сегодня, 18:55
Вор в законе сбежал из суда
158
Дерзкий побег произошел во Владимире.
Во Владимире из суда совершил побег 45-летний вор в законе Леван Абуладзе, известный в криминальных кругах как Леван Сухумский, пишет «Лента». Побег произошел 16 декабря, когда Абуладзе был доставлен в суд для продления сроков содержания под стражей. Там адвокаты настояли, чтобы конвоиры сняли наручники с авторитета. После этого Абуладзе, усыпив внимание охранников, отлучился в туалет и скрылся в неизвестном направлении.
В пресс-службе Октябрьского районного суда Владимира, который должен был рассмотреть ходатайство следствия о продлении ареста «авторитету», «Коммерсанту» сообщили, что ходатайство следствия «было оставлено без рассмотрения в связи с тем, что обвиняемый доставлен в суд не был». В пресс-службе УФСИН России по Владимирской области не смогли оперативно прокомментировать произошедшее с Леваном Абуладзе.
Леван Сухумский отбывал четырехлетний срок за наркотики и подделку документов в тюрьме «Владимирский централ». 14 сентября на основании материалов ФСБ против Абуладзе было возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).
В пресс-службе Октябрьского районного суда Владимира, который должен был рассмотреть ходатайство следствия о продлении ареста «авторитету», «Коммерсанту» сообщили, что ходатайство следствия «было оставлено без рассмотрения в связи с тем, что обвиняемый доставлен в суд не был». В пресс-службе УФСИН России по Владимирской области не смогли оперативно прокомментировать произошедшее с Леваном Абуладзе.
Леван Сухумский отбывал четырехлетний срок за наркотики и подделку документов в тюрьме «Владимирский централ». 14 сентября на основании материалов ФСБ против Абуладзе было возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).
158