Общество

сегодня, 18:47

В новогоднюю ночь липецкие рестораны будут работать

11 1221
#коронавирус
5
В новогоднюю ночь липецкие рестораны будут работать

Но гостей праздника попросят на выход в 02:00.

В новогоднюю ночь рестораны смогут работать до 2 часов ночи, сообщил в своем Instagram-аккаунте вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов. Об этой поправке в постановление по ограничительным мерам сегодня рестораторы договорились на встрече с губернатором. Остальные ограничения остаются в силе. Например, запрещена работа караоке.


11 1221
#коронавирус
5

Комментарии (11)

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Ольга

6 минут назад
Цирк просто, и так понятно, что будут до последнего работать, какие 2 часа?
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28 недель спустя

9 минут назад
Пир во время чумы
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Артист Евдокимов

14 минут назад
Говорил в своих монологах: "Ума-то нету!"
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Эксперт

18 минут назад
Если и будут работать рестораны в новогоднюю ночь то только в ущерб своему карману! Поскольку своих клиентов они могут потерять надолго
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Всё

40 минут назад
Как и договаривались,после двух часов тушим свет.
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Будем надеяться

40 минут назад
что все посетители ресторанов будут соблюдать масочный режим и не заразятся коронавирусом.Хорошо бы ,чтобы не было охов от чиновников после Нового года по поводу всплесков заболеваемости ,как после весенних шашлыков.
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fed

48 минут назад
да оно и ковидд-госпиталя тоже не закроются, морги, аппараты ИВЛ государство вам тоже предоставляет. Все идет ровно
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Проходящий мимо

51 минуту назад
Пир во время чумы, помните классика, а после заявления о плановой смертности, вообще класс... Один вопрос смертность пойдёт за этот год или за следующий?
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Дед

56 минут назад
Ярмарки отменили, а рестораны на ночь открыли. Рестароторы нашли понимание у губернаторы, а ярморочники и покупатели нет. Только вот вопрос к кому вирус с пониманием отнесется.
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Артурчик

сегодня, 18:52
После 2 ночи короновирус просто звереет и кидается на всех. Поэтому принято такое решение.
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