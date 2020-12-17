Общество
сегодня, 18:47
В новогоднюю ночь липецкие рестораны будут работать
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Но гостей праздника попросят на выход в 02:00.
В новогоднюю ночь рестораны смогут работать до 2 часов ночи, сообщил в своем Instagram-аккаунте вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов. Об этой поправке в постановление по ограничительным мерам сегодня рестораторы договорились на встрече с губернатором. Остальные ограничения остаются в силе. Например, запрещена работа караоке.
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Комментарии (11)
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Ольга
28 недель спустя
Артист Евдокимов
Эксперт
Всё
Будем надеяться
fed
Проходящий мимо
Дед
Артурчик