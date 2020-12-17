В новогоднюю ночь липецкие рестораны будут работать

Но гостей праздника попросят на выход в 02:00.

В новогоднюю ночь рестораны смогут работать до 2 часов ночи, сообщил в своем Instagram-аккаунте вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов. Об этой поправке в постановление по ограничительным мерам сегодня рестораторы договорились на встрече с губернатором. Остальные ограничения остаются в силе. Например, запрещена работа караоке.