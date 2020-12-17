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Уборщица пожаловалась Путину на зарплату в 116 тысяч рублей
Власти Мурманской области удивились претензиям высокооплачиваемой технички медицинского учреждения.
Во время пресс-конференции президенту России Владимиру Путину поступила жалоба о том, что медработники в городе Кола не получают выплаты за работу с пациентами с коронавирусом. Как сообщает ТАСС, поступила от санитарки Кольской больницы, которая до ноября работала уборщицей служебных помещений.
Глава мурмаского Минздрава Дмитрий Панычев рассказал, что санитарка получает зарплату более 116 тысяч рублей ежемесячно. Как пишет РЕН ТВ, он проверил бухгалтерскую отчетность по заработной плате в медучреждении и сообщил, что всего с апреля по октябрь 2020 года выплаты получили 352 сотрудника больницы на общую сумму без малого 178 миллионов рублей, из них 128 миллионов - за счет средств федерального бюджета и еще около 50 миллионов рублей за счет областного бюджета.
- Автор жалобы - это уборщик служебных помещений. Мы проанализировали и перепроверили расчетные листки этого работника. Размер начисленных ей губернаторских выплат за счет областного бюджет ежемесячно в течении 7 месяцев составлял в среднем 44,8 тысячи рублей. Это только выплаты. А полная заработная плата была порядка 73,5 тысячи рублей. Сейчас этот работник прошел обучение для того, чтобы перевестись на должность санитарки и в ноябре при работе на 1,5 ставки она получила порядка 77 тысяч рублей в качестве надбавки, а полная заработная плата составила 116 тысяч рублей, - указал Панычев. - Я могу лишь подтвердить то, что именно в том дословном контексте, в котором прозвучало ее обращение, что «ни один медик не получил выплаты», не соответствует действительности. Доказательство тому те цифры бухгалтерской отчетности из расчетных листков.
В сентябре сообщалось, что из резервного фонда регионального правительства по решению властей было выделено 119 млн рублей на материальную поддержку медиков, работающих с заразившимися коронавирусом пациентами. Стимулирующие выплаты медицинским работникам уже назначались в мае и июле, деньги в объеме 73 млн рублей и 55 млн рублей соответственно выделялись также из резервного фонда.
Глава мурмаского Минздрава Дмитрий Панычев рассказал, что санитарка получает зарплату более 116 тысяч рублей ежемесячно. Как пишет РЕН ТВ, он проверил бухгалтерскую отчетность по заработной плате в медучреждении и сообщил, что всего с апреля по октябрь 2020 года выплаты получили 352 сотрудника больницы на общую сумму без малого 178 миллионов рублей, из них 128 миллионов - за счет средств федерального бюджета и еще около 50 миллионов рублей за счет областного бюджета.
- Автор жалобы - это уборщик служебных помещений. Мы проанализировали и перепроверили расчетные листки этого работника. Размер начисленных ей губернаторских выплат за счет областного бюджет ежемесячно в течении 7 месяцев составлял в среднем 44,8 тысячи рублей. Это только выплаты. А полная заработная плата была порядка 73,5 тысячи рублей. Сейчас этот работник прошел обучение для того, чтобы перевестись на должность санитарки и в ноябре при работе на 1,5 ставки она получила порядка 77 тысяч рублей в качестве надбавки, а полная заработная плата составила 116 тысяч рублей, - указал Панычев. - Я могу лишь подтвердить то, что именно в том дословном контексте, в котором прозвучало ее обращение, что «ни один медик не получил выплаты», не соответствует действительности. Доказательство тому те цифры бухгалтерской отчетности из расчетных листков.
В сентябре сообщалось, что из резервного фонда регионального правительства по решению властей было выделено 119 млн рублей на материальную поддержку медиков, работающих с заразившимися коронавирусом пациентами. Стимулирующие выплаты медицинским работникам уже назначались в мае и июле, деньги в объеме 73 млн рублей и 55 млн рублей соответственно выделялись также из резервного фонда.