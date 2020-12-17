В России
9 минут назад
Россия снова под санкциями Евросоюза
ЕС продлил экономические и деловые ограничения.
Евросоюз официально продлил на полгода экономические санкции против России, введенные в 2014 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление ЕС, обнародованное в четверг, 17 декабря.
- Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры, действующие в настоящее время в отношении отдельных секторов российской экономики, до 31 июля 2021 года. Решение продлить санкции "следует за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений. Учитывая, что минские соглашения не полностью выполняются Россией, лидеры ЕС единогласно приняли политическое решение о пролонгации экономических санкций, - говорится в документе.
В отношении РФ страны ЕС ввели санкции в 2014 году из-за воссоединения с Крымом и ситуации на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевались. Москва ввела контрсанкции.
- Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры, действующие в настоящее время в отношении отдельных секторов российской экономики, до 31 июля 2021 года. Решение продлить санкции "следует за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений. Учитывая, что минские соглашения не полностью выполняются Россией, лидеры ЕС единогласно приняли политическое решение о пролонгации экономических санкций, - говорится в документе.
В отношении РФ страны ЕС ввели санкции в 2014 году из-за воссоединения с Крымом и ситуации на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевались. Москва ввела контрсанкции.