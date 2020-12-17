В России

15 минут назад

Путин считает Россию «белой и пушистой»

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#международные отношения #Путин
Путин считает Россию «белой и пушистой»

Если сравнивать наше государства со странами Запада.

Россия — «белая и пушистая» по сравнению со странами Запада, заявил президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции. Так Путин ответил на вопрос журналиста «Би-би-си» об ухудшении отношений между сторонами.

- Теперь по поводу того, что мы белые и пушистые, - повторил российский лидер вопрос. - По сравнению с вами - да, так и есть, мы белые и пушистые, потому что мы пошли на то, чтобы освободить от определенного советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно. Мы услышали ваши заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток, но вы не выполнили своих обещаний.

Президент отметил, что это были не письменные гарантии, а устные обещания, но подчеркнул, что ничего в итоге выполнено не было, уточняет ТАСС. В итоге, подчеркнул Владимир Путин, Москва вынуждена реагировать на возникающие угрозы со стороны Запада. При этом российские власти остаются открытыми для переговоров, заверил Путин.
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#международные отношения #Путин

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