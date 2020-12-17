В России

20 минут назад

Спортсмены не смогут выступать под флагом России до конца 2022 года

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#допинг #спорт
Спортсмены не смогут выступать под флагом России до конца 2022 года

Такое решение из-за допинговых скандалов вынес международный суд.

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Спортсмены из России не смогут выступать под флагом страны до 16 декабря 2022 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на решение суда.

В декабре 2019 года WADA отстранило Россию от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на 4 года из-за обнаруженных манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Собрание РУСАДА не согласилось с вердиктом WADA и обжаловало его решение в CAS, однако суд отклонил апелляцию.

РУСАДА должно выплатить WADA взнос в размере $1,27 млн в качестве компенсации расходов, понесенных WADA с января 2019 года до даты принятия решения. Санкции также вводят запрет на проведение в России чемпионатов мира и Олимпийских игр, но не распространяются на континентальные соревнования. Летом 2021 года в России пройдут матчи Евро, в 2022 году — финал Лиги чемпионов.

В РУСАДА, комментируя решение суда, заявили, что «удовлетворены не в полной мере».
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#допинг #спорт

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