В России
20 минут назад
Спортсмены не смогут выступать под флагом России до конца 2022 года
Такое решение из-за допинговых скандалов вынес международный суд.
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Спортсмены из России не смогут выступать под флагом страны до 16 декабря 2022 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на решение суда.
В декабре 2019 года WADA отстранило Россию от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на 4 года из-за обнаруженных манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Собрание РУСАДА не согласилось с вердиктом WADA и обжаловало его решение в CAS, однако суд отклонил апелляцию.
РУСАДА должно выплатить WADA взнос в размере $1,27 млн в качестве компенсации расходов, понесенных WADA с января 2019 года до даты принятия решения. Санкции также вводят запрет на проведение в России чемпионатов мира и Олимпийских игр, но не распространяются на континентальные соревнования. Летом 2021 года в России пройдут матчи Евро, в 2022 году — финал Лиги чемпионов.
В РУСАДА, комментируя решение суда, заявили, что «удовлетворены не в полной мере».
В декабре 2019 года WADA отстранило Россию от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на 4 года из-за обнаруженных манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Собрание РУСАДА не согласилось с вердиктом WADA и обжаловало его решение в CAS, однако суд отклонил апелляцию.
РУСАДА должно выплатить WADA взнос в размере $1,27 млн в качестве компенсации расходов, понесенных WADA с января 2019 года до даты принятия решения. Санкции также вводят запрет на проведение в России чемпионатов мира и Олимпийских игр, но не распространяются на континентальные соревнования. Летом 2021 года в России пройдут матчи Евро, в 2022 году — финал Лиги чемпионов.
В РУСАДА, комментируя решение суда, заявили, что «удовлетворены не в полной мере».