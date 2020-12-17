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26 минут назад
Путин не знает, пойдет ли на новый срок
Действующий президент России еще не решил будет ли он баллотироваться в 2024 году.
Президент Владимир Путин еще не решил для себя, пойдет он на выборы в 2024 году или нет. "Формально это решение от народа есть», отметил он на своей пресс-конференции. По его словам, у него есть универсальное правило для принятия решений - это стоит делать, если это пойдет на благо страны. Он отметил, что разрешение от народа на его участие в новых выборах формально есть, но для себя он еще не принял решение, пойдет ли он на выборы 2024 года.
- Я для себя еще не принял решение, пойду я, не пойду на выборы в 2024 году. Ну а что касается стабильного развития страны, это много стоит. Формально это разрешение есть от народа. Делать или не делать — посмотрю, — сказал глава государства. - Если не пойдет, то не стоило, а если пойдет, то стоит делать.
Внести в Конституцию поправку "об обнулении президентских сроков" предложила 10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова, напоминает «Интерфакс». До изменения Конституция не разрешала одному и тому же человеку занимать должность президента более двух сроков подряд. Поправка отменила слово "подряд", а также дополнила сооответствующее положение пунктом о том, что ограничение не учитывает сроки, занимаемые до вступления в силу обновленной Конституции. Из текста документа в части, касающейся допустимого количества президентских сроков, была убрана оговорка «подряд», а сроки Владимира Путина обнулились. В связи с этим он получил право вновь баллотироваться в президенты на выборах 2024 и 2030 годов.
- Я для себя еще не принял решение, пойду я, не пойду на выборы в 2024 году. Ну а что касается стабильного развития страны, это много стоит. Формально это разрешение есть от народа. Делать или не делать — посмотрю, — сказал глава государства. - Если не пойдет, то не стоило, а если пойдет, то стоит делать.
Внести в Конституцию поправку "об обнулении президентских сроков" предложила 10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова, напоминает «Интерфакс». До изменения Конституция не разрешала одному и тому же человеку занимать должность президента более двух сроков подряд. Поправка отменила слово "подряд", а также дополнила сооответствующее положение пунктом о том, что ограничение не учитывает сроки, занимаемые до вступления в силу обновленной Конституции. Из текста документа в части, касающейся допустимого количества президентских сроков, была убрана оговорка «подряд», а сроки Владимира Путина обнулились. В связи с этим он получил право вновь баллотироваться в президенты на выборах 2024 и 2030 годов.