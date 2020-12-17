В Липецкой области снова отменили предновогодние ярмарки

Отменены 10 ярмарок в районах.

Как сообщает агентство содействия развитию торговой деятельности, 10 предновогодних ярмарок в районах Липецкой области отменены.



- На основании письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области «О невозможности проведения массовых мероприятий, в том числе ярмарок на территории Липецкой области» в целях снижения рисков распространения COVID-19 в регионе, запланированные ярмарки на 18 декабря в г. Задонск, 19 декабря в г. Елец по 4-м площадкам (ул. Мира,120, ул. Мешкова,1,Ул. Коммунаров, ул. Яна Фабрициуса), 20 декабря в с. Троицкое Липецкого района, 23 декабря в с. Частая Дубрава Липецкого района, 24 декабря в с. Новодмитриевка Липецкого района, 25 декабря в с. Боринское Липецкого района, 26 декабря в г. Липецк, по 4-м площадкам (ул. Космонавтов, 54а, ул. Коммунистическая, 20, ул. Волгоградская,18б, ул. Пришвина,9б), 27 декабря в с. Долгоруково Долгоруковского района, 29 декабря в пос. Лев-Толстой Лев - Толстовского района, 30 декабря в г. Лебедянь проводиться не будут, - отметили в агентстве.