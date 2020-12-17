Общество

сегодня, 16:57

В Липецкой области снова отменили предновогодние ярмарки

7 879
#Новый год #ярмарка
2
В Липецкой области снова отменили предновогодние ярмарки

Отменены 10 ярмарок в районах.

Как сообщает агентство содействия развитию торговой деятельности, 10 предновогодних ярмарок в районах Липецкой области отменены.

- На основании письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области «О невозможности проведения массовых мероприятий, в том числе ярмарок на территории Липецкой области» в целях снижения рисков распространения COVID-19 в регионе, запланированные ярмарки на 18 декабря в г. Задонск, 19 декабря в г. Елец по 4-м площадкам (ул. Мира,120, ул. Мешкова,1,Ул. Коммунаров, ул. Яна Фабрициуса), 20 декабря в с. Троицкое Липецкого района, 23 декабря в с. Частая Дубрава Липецкого района, 24 декабря в с. Новодмитриевка Липецкого района, 25 декабря в с. Боринское Липецкого района, 26 декабря в г. Липецк, по 4-м площадкам (ул. Космонавтов, 54а, ул. Коммунистическая, 20, ул. Волгоградская,18б, ул. Пришвина,9б), 27 декабря в с. Долгоруково Долгоруковского района, 29 декабря в пос. Лев-Толстой Лев - Толстовского района, 30 декабря в г. Лебедянь проводиться не будут, - отметили в агентстве.
7 879
#Новый год #ярмарка
2

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Бизнесмен.

14 минут назад
Душегубы. Задушили малый бизнес.
ответить

Вот

38 минут назад
Это правильно, все есть в магазине тепло и хорошо
ответить

это ярмарки краски

48 минут назад
Ярмарки чёрт с ними, это показуха, лишь бы рынки не запрещали.
ответить

весёлый

52 минуты назад
На ярмарках сейчас дороже ,чем в магазинах
ответить

Лавочница

55 минут назад
У русского Дедушки Мороза шуба синяя. Красная шуба у Санты.
ответить

Артурчик

сегодня, 17:10
Все тариться на новый год пойдут в пятерочку и магнит.
ответить

Житель

сегодня, 17:04
Какая не обходимость в ярмарках?Качество никакое,цены выше.Фрукты зимой перемерзшие и дорогие.
ответить

Еще в рубрике

Новогоднюю выплату на детей в 5000 рублей перечислят автоматически по старым реквизитам
#Путин #дети
5
Новогоднюю выплату на детей в 5000 рублей перечислят автоматически по старым реквизитам

45 минут назад

Общество
Работы в доме с мокрыми стенами перенесли на завтра
#ЖКХ #отопление
4
Работы в доме с мокрыми стенами перенесли на завтра

сегодня, 17:24

Общество
«Селёдка под шубой» к Новому году обойдётся липчанам в 126-149 рублей
#Новый год #торговля
9
«Селёдка под шубой» к Новому году обойдётся липчанам в 126-149 рублей

сегодня, 17:03

Общество
Умер известный липецкий актер
#Виталий Пономарев
1
Умер известный липецкий актер

сегодня, 16:51

Общество
В ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского прошел круглый стол с представителями национальных диаспор
В ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского прошел круглый стол с представителями национальных диаспор

сегодня, 16:03

Общество
Липчане трезвеют
#рейтинг трезвости
7
Липчане трезвеют

сегодня, 15:58

Общество