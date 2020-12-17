Липчане трезвеют

Липецкая область поднимается со дна рейтинга пьющих регионов

Федеральный проект "Трезвая Россия" составил "Рейтинг трезвости регионов -2018"



«Рейтинг Трезвости Регионов – 2020», как и предыдущие, подготовлен в целях предоставления обществу, органам государственной власти и местного самоуправления независимой и объективной картины об уровне потребления алкогольной продукции и его последствиях.

Данное исследование - это целенаправленный научно-практический мониторинг антиалкогольной работы каждого из 85-ти субъектов Российской Федерации, который выявляет и сравнивает масштабы негативных последствий от незаконного оборота алкогольной продукции и злоупотребления алкоголя среди граждан.



Липецкая область в «Рейтинге трезвости-2020» заняла 17 место. Годом ранее липчане занимали 25 место, в 2018-м — 39-е, а в 2017-м регион стал самым пьющим в Черноземье, заняв 67 место.



Самые непьющие регионы — Ингушетия (1 место), Чечня (2 место), Дагестан (2 место).



Наши соседи куряне на 20 месте, тамбовчане на 22-м, воронежцы на 23-м, орловчане на 27-м. Самые непьющие в Черноземье белгородцы — 12 место.





