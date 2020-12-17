Общество

сегодня, 15:58

Липчане трезвеют

3 511
#рейтинг трезвости
Липчане трезвеют

Липецкая область поднимается со дна рейтинга пьющих регионов

Федеральный проект "Трезвая Россия" составил "Рейтинг трезвости регионов -2018" 

«Рейтинг Трезвости Регионов – 2020», как и предыдущие, подготовлен в целях предоставления обществу, органам государственной власти и местного самоуправления независимой и объективной картины об уровне потребления алкогольной продукции и его последствиях.
Данное исследование - это целенаправленный научно-практический мониторинг антиалкогольной работы каждого из 85-ти субъектов Российской Федерации, который выявляет и сравнивает масштабы негативных последствий от незаконного оборота алкогольной продукции и злоупотребления алкоголя среди граждан.

Липецкая область в «Рейтинге трезвости-2020» заняла 17 место. Годом ранее липчане занимали 25 место, в 2018-м — 39-е, а в 2017-м регион стал самым пьющим в Черноземье, заняв 67 место.

Самые непьющие регионы — Ингушетия (1 место), Чечня (2 место), Дагестан (2 место).

Наши соседи куряне на 20 месте,  тамбовчане на 22-м, воронежцы на 23-м, орловчане на 27-м. Самые непьющие в Черноземье белгородцы — 12 место.


3 511
#рейтинг трезвости

Комментарии (3)

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Семеныч

7 минут назад
На самогон перешли.
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митьки

17 минут назад
Липчане трезвеют, ура брат, ура. Очнувшись, фигеют, ну как же так, а? Кредитов набрали, платить денег нет, страну всю просрали и воли уж нет.
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Опять вранье

44 минуты назад
Пивных открывается очень много
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