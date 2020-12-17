Пекарь отрубила руку коллеге

53-летнюю липчанку приговорили к 8 месяцам исправительных работ и удержанию заработка.

В Липецке осудили 53-летнюю женщину, которая отрубила кисть правой руки своей 52-летней коллеге. Пекарь «Лимака» включила тестоделильную машину тогда, когда другая женщина её чистила, и это привело к трагедии.



Печальная история на производстве произошла ещё 28 января прошлого года. Около 9 вечера в пекарном зале на улице Барашева сотрудница нажала кнопку «Пуск» на тестоделительной машине «Восхд-ТД-2М» в тот момент, когда её коллега отчищала машину от остатков теста. Нож включившейся машины ударил женщине по кисти правой руки, что привело к её ампутации. Пекарь свою вину не признала, хотя по технике безопасности должна была убедиться в безопасности своих действий.



7 декабря мировой судья судебного участка № 16 Советского судебного района Липецка признал пекаря виновной, приговорив женщину по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 10% ежемесячного заработка в доход государства.

