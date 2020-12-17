Происшествия

сегодня, 15:25

Пекарь отрубила руку коллеге

10 3719
#производственный травматизм
1
Пекарь отрубила руку коллеге

53-летнюю липчанку приговорили к 8 месяцам исправительных работ и удержанию заработка.

В Липецке осудили 53-летнюю женщину, которая отрубила кисть правой руки своей 52-летней коллеге. Пекарь «Лимака» включила тестоделильную машину тогда, когда другая женщина её чистила, и это привело к трагедии.

Печальная история на производстве произошла ещё 28 января прошлого года. Около 9 вечера в пекарном зале на улице Барашева сотрудница нажала кнопку «Пуск» на тестоделительной машине «Восхд-ТД-2М» в тот момент, когда её коллега отчищала машину от остатков теста. Нож включившейся машины ударил женщине по кисти правой руки, что привело к её ампутации. Пекарь свою вину не признала, хотя по технике безопасности должна была убедиться в безопасности своих действий.

7 декабря мировой судья судебного участка № 16 Советского судебного района Липецка признал пекаря виновной, приговорив женщину по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 10% ежемесячного заработка в доход государства.
10 3719
#производственный травматизм
1

Комментарии (10)

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следак

29 минут назад
Липчанин, У 52 летней коллеги,теперь точно не хватает руки.
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Липчанин

36 минут назад
Вся проблема в нехватке рабочих рук, в маленьких зарплатах.
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""""

55 минут назад
А женщине то пострадавшей хоть что то полагается?
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Анна

сегодня, 15:56
Удержания в доход государства потому, что это наказание или мера ответственности, а не возмещение ущерба.
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Ольга

сегодня, 15:55
+, Мы платим неплохие налоги в ФСС по несчастным случаям, за счет этого фонда содержать надо инвалидом, а не аппарат
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липецк

сегодня, 15:54
если там табличку кто чистил машину не повесл ...НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ ....то она и не виновата ....многие даже и этого не знают .....
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+

сегодня, 15:45
потому что государство будет платить пенсию по инвалидности.
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Ольга

сегодня, 15:44
Женщина без руки осталась, а удержание в доход государства. Логично же)))
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Рок Злой

сегодня, 15:43
В ЛИМАКовском хлебе сейчас чего только не встретишь... Как и в МЯСНИКовской колбасе.
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Ольга

сегодня, 15:41
А почему в доход государства, а не в доход инвалидки?
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