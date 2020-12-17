Маршруты автобусов пока менять не будут

Пассажиры оценили идеи департамента транспорта. К единому мнению придти не удалось.

Департамент транспорта подвёл итоги онлайн-голосования за изменения маршрута движения двух липецких автобусов - 27 и 28. Коррективы должны улучшить транспортное отслеживание жителей проспекта 60 лет СССР и улицы Меркулова.



- Схемы движения маршрутов №№27 и 28 не будут менять без учёта мнения жителей, - сообщили GOROD48 в департаменте транспорта администрации Липецка. - В опросе приняли участие порядка 500 человек. Изменения движения маршрута №27 поддержали 43% респондентов, 57% - высказались против. 50% на 50% разделились мнения по поводу корректировки схемы автобуса №28. По итогам было принято решение отправить проекты изменения схем на доработку.



Напомним, маршрута №28 по направлению к НЛМК предлагали организовать по схеме: улица Меркулова – проспект 60-летия СССР – проспект Победы – улица Механизаторов. Схему маршрута №27 в направлении НЛМК хотели изменить следующим образом: проспект 60-летия СССР – улица Меркулова – улица Водопьянова – проспект Победы. Движение автобусов в сторону 30-го микрорайона и Сырского Рудника предлагали оставить без изменений.



Ранее подобный опрос департамент уже проводил в октябре – тогда липчанам предлагали высказать свое мнение по поводу изменений в схеме движения маршрута №330. В результате, по пожеланиям липчан, маршрут был продлен до остановки «30 микрорайон».





