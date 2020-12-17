Общество
54 минуты назад
Липецкая область в передовиках по созданию комфортной городской среды
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Регион положительно отметили в Минстрое России.
По исполнению идей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Липецкая область вошла в число 6 лучших регионов по стране. Об этом сообщает Минстрой России.
По состоянию на 11 декабря по стране завершено 98%, или более 12 тысяч объектов. Полностью программу закончили уже 30 регионов. При этом есть субъекты, которые отстают по срокам выполнения работ. Кассовое исполнение средств федерального бюджета по федеральному проекту на 12 декабря на 100% зафиксировано всего в восьми регионах — Калужской, Липецкой, Магаданской областях, Ненецком автономном округе, Республиках Ингушетия, Мордовия, Северная Осетия-Алания и Чечня.
- В части Всероссийского конкурса отдельно хочется отметить хорошую работу 6 регионов, которые уже завершили объекты этого года, — это Белгородская, Иркутская, Липецкая, Московская и Орловская области, а также Республика Татарстан, — отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров.
При этом 9 российских субъектов могут лишиться федеральных субсидий на программы благоустройства в 2021 году. Часть регионов до сих пор не предоставила в Минстрой России государственные программы с адресными перечнями территорий, которые нуждаются в благоустройстве и запланированы к обновлению на следующий год. Отсутствие такого перечня, согласно правилам, может стать причиной отказа в выделении средств.
По состоянию на 11 декабря по стране завершено 98%, или более 12 тысяч объектов. Полностью программу закончили уже 30 регионов. При этом есть субъекты, которые отстают по срокам выполнения работ. Кассовое исполнение средств федерального бюджета по федеральному проекту на 12 декабря на 100% зафиксировано всего в восьми регионах — Калужской, Липецкой, Магаданской областях, Ненецком автономном округе, Республиках Ингушетия, Мордовия, Северная Осетия-Алания и Чечня.
- В части Всероссийского конкурса отдельно хочется отметить хорошую работу 6 регионов, которые уже завершили объекты этого года, — это Белгородская, Иркутская, Липецкая, Московская и Орловская области, а также Республика Татарстан, — отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров.
При этом 9 российских субъектов могут лишиться федеральных субсидий на программы благоустройства в 2021 году. Часть регионов до сих пор не предоставила в Минстрой России государственные программы с адресными перечнями территорий, которые нуждаются в благоустройстве и запланированы к обновлению на следующий год. Отсутствие такого перечня, согласно правилам, может стать причиной отказа в выделении средств.
4 215
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