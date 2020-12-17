Общество

54 минуты назад

Липецкая область в передовиках по созданию комфортной городской среды

4 215
#благоустройство
1
Липецкая область в передовиках по созданию комфортной городской среды

Регион положительно отметили в Минстрое России.

По исполнению идей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Липецкая область вошла в число 6 лучших регионов по стране. Об этом сообщает Минстрой России.

По состоянию на 11 декабря по стране завершено 98%, или более 12 тысяч объектов. Полностью программу закончили уже 30 регионов. При этом есть субъекты, которые отстают по срокам выполнения работ. Кассовое исполнение средств федерального бюджета по федеральному проекту на 12 декабря на 100% зафиксировано всего в восьми регионах — Калужской, Липецкой, Магаданской областях, Ненецком автономном округе, Республиках Ингушетия, Мордовия, Северная Осетия-Алания и Чечня.

- В части Всероссийского конкурса отдельно хочется отметить хорошую работу 6 регионов, которые уже завершили объекты этого года, — это Белгородская, Иркутская, Липецкая, Московская и Орловская области, а также Республика Татарстан, — отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров.

При этом 9 российских субъектов могут лишиться федеральных субсидий на программы благоустройства в 2021 году. Часть регионов до сих пор не предоставила в Минстрой России государственные программы с адресными перечнями территорий, которые нуждаются в благоустройстве и запланированы к обновлению на следующий год. Отсутствие такого перечня, согласно правилам, может стать причиной отказа в выделении средств.
4 215
#благоустройство
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

МестныйЯ

9 минут назад
Ага-ага, охотно верим! При этом молчком убираем килограммы лапши с ушей. Что еще "для отчетности" нам сказочного напишете?
ответить

Просто мимо проходил

13 минут назад
Липецкая область в передовиках по созданию комфортной городской среды!!! - Просто невозможно представить, что же из себя представляют аутсайдеры! Там, наверное, дер...мо по улицам течет, а внем крысы плавают брассом!
ответить

Серьезно

19 минут назад
20 лет ничего не делалось.
ответить

Родитель

30 минут назад
Да хорошая среда в парках одни торговые повильены с безделушками с детьми невозможно погулять не каких денег не хватит с нашими нищенскими зарплатами в этой среде нечего делать это издевательство !
ответить

Еще в рубрике

В Липецке установят ещё две новогодние ёлки
#Новый год #елки
В Липецке установят ещё две новогодние ёлки

10 минут назад

Общество
Депутаты приняли бюджет Липецкой области на ближайшие три года
#бюджет
4
Депутаты приняли бюджет Липецкой области на ближайшие три года

47 минут назад

Общество
Еще немного, еще чуть-чуть… Малый бизнес наводит красоту на проспекте Победы
#проспект Победы #благоустройство
4
Еще немного, еще чуть-чуть… Малый бизнес наводит красоту на проспекте Победы

сегодня, 12:43

Общество
12 семей в Липецке живут в «доме-призраке»: вот уже 5 лет его не могут узаконить
#дольщики
33
12 семей в Липецке живут в «доме-призраке»: вот уже 5 лет его не могут узаконить

сегодня, 11:28

Общество
В Липецкой области 164 класса перевели на дистанционное обучение
#карантин #школа #детский сад
2
В Липецкой области 164 класса перевели на дистанционное обучение

сегодня, 10:18

Общество
В Липецкой области самые дешевые гамбургеры
#цены #гамбургеры #статистика
21
В Липецкой области самые дешевые гамбургеры

сегодня, 09:44

Общество