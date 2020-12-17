Депутаты приняли бюджет Липецкой области на ближайшие три года

Сегодня, 17 декабря, на очередной 49-ой сессии депутаты облсовета приняли в двух чтениях проект Закона Липецкой области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».





После публичных слушаний в главный финансовый документ области администрация внесла ряд изменений и парламентариям была представлена уточненная редакция закона. Это связано с распределением дополнительных почти 5-ти млрд. рублей средств из федеральной казны и увеличением резервного фонда администрации на борьбу с пандемией.



Как сообщает пресс-служба областного Совета, областной бюджет сверстан на основе 21 государственной программы. Из-за влияния коронавирусной инфекции на экономику региона, сокращения собственных доходов в 2020 году, бюджет следующего года формируется в сложных условиях – с предполагаемым дефицитом в размере - 1,9 млрд. рублей.



Доходы областного бюджета в 2021 году составят 67,4 млрд. рублей. Основное наполнение региональной казны, как и в предыдущие годы, планируется за счет налоговых поступлений – 51,5 млрд. рублей, среди них налог на прибыль-20,4 млрд. руб (39,6%), НДФЛ – 14,2 млрд. руб (27,5%), акцизы – около 8,8 млрд. руб (17%). Кроме того, в виде различных дотаций, субвенций и субсидий из федерального бюджета и других безвозмездных поступлений в бюджет Липецкой области в 2021 году поступит 15,9 млрд. рублей.



Расходы составят 69,4 млрд. рублей. Почти 62% всех расходов будет направлено на финансирование социальной сферы. Выполнение обязательств перед гражданами и финансирование обозначенных Президентом национальных приоритетов развития страны стали главными критериями при обсуждении главного финансового документа.



На социальную политику в 2021 году будет направлено около 19,7 млрд. рублей (28,4%). Предусмотрено финансирование всех принятых социальных обязательств в полном объеме. Обеспечена гарантированная поддержка семьям с детьми. Основной акцент будет сделан на снижение бедности и поддержке наиболее уязвимых слоев населения. Приоритет отдается мерам, предоставляемым с учетом уровня доходов, чтобы поддержка была адресной.



Значительная часть средств в сумме 15,6 млрд. рублей (22,5%) будет направлена на исполнение раздела «Национальная экономика». Сюда входит поддержка сельского хозяйства, формирование дорожного фонда, охрана окружающей среды и другие направления.



На развитие образования в бюджете 2021 года предусмотрено 15,1 млрд. рублей (21,8%). Основная доля ассигнований приходится на финансирование школ и детских садов. Средства планируется также направить на создание центров выявления и поддержки одаренных детей в Грязях и Усмани, на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (строительство нового корпуса детского сада на 60 мест в поселке Солидарность Елецкого района и окончание строительства детского сада на 280 мест в 32-33 микрорайоне города Липецка. В 2021 году планируется направить средства на оснащение школ области пропускными турникетами и приобретение 44 автобусов для перевозки детей, предусмотрена субсидия на капитальный ремонт школы в селе Трубетчино Добровского района.



На здравоохранение в 2021 году будет выделено 5,9 млрд. рублей (8,5% расходов). Все меры социальной поддержки медицинских работников и студентов медицинских ВУЗов сохраняются. Продолжится строительство объектов здравоохранения. Это модульные ФАПы, операционный блок онкодиспансера, новая поликлиника Липецкой городской детской больницы, хирургический корпус детской областной больницы, здания Добровской районной больницы и Чаплыгинской женской консультации.



На жилищно-коммунальное хозяйство – 2,5 млрд. рублей (3,6%). Предусмотрено финансирование на благоустройство территорий муниципальных образований, модернизацию систем водоснабжения населения и водоотведения, переселение граждан из аварийного жилого фонда.



На развитие физической культуры и спорта будет направлено 1,1 млрд рублей (1,6%). Запланированы средства для Липецка на строительство ледового дворца и крытого футбольного манежа, на завершение строительства - физкультурно-оздоровительного комплекса.



Доходы и расходы областного бюджета в 2022 году предполагаются в размере 69,6 млрд. рублей, в 2023 году – 74,1 млрд. рублей.

