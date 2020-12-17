Общество

52 минуты назад

Депутаты приняли бюджет Липецкой области на ближайшие три года

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#бюджет
Депутаты приняли бюджет Липецкой области на ближайшие три года

Сегодня, 17 декабря, на очередной  49-ой  сессии депутаты облсовета приняли в двух чтениях  проект Закона Липецкой области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».   

После публичных слушаний в главный финансовый документ области администрация  внесла ряд изменений и парламентариям была представлена уточненная редакция закона. Это связано с распределением дополнительных почти 5-ти млрд. рублей средств из федеральной казны и увеличением резервного фонда администрации на борьбу с пандемией.   

Как сообщает пресс-служба областного Совета, областной бюджет сверстан на основе 21 государственной программы. Из-за влияния коронавирусной инфекции на экономику региона, сокращения собственных доходов в 2020 году, бюджет следующего года формируется в сложных условиях – с предполагаемым дефицитом  в размере - 1,9 млрд. рублей.  

Доходы областного бюджета в 2021 году составят  67,4 млрд. рублей. Основное наполнение  региональной казны, как и в предыдущие годы, планируется  за счет налоговых поступлений –  51,5 млрд. рублей, среди них налог на прибыль-20,4 млрд. руб (39,6%), НДФЛ – 14,2 млрд. руб (27,5%), акцизы –  около  8,8 млрд. руб (17%). Кроме того, в виде различных дотаций, субвенций и субсидий  из федерального бюджета и других безвозмездных поступлений в бюджет Липецкой области в 2021 году поступит 15,9 млрд. рублей.   

Расходы составят 69,4 млрд. рублей. Почти 62% всех расходов будет направлено на финансирование социальной сферы. Выполнение обязательств перед гражданами и финансирование обозначенных Президентом национальных приоритетов развития страны стали главными критериями при обсуждении главного финансового документа.  

На социальную политику в 2021 году будет направлено около 19,7 млрд. рублей (28,4%). Предусмотрено финансирование всех принятых социальных обязательств в полном объеме. Обеспечена гарантированная поддержка семьям с детьми. Основной акцент будет сделан на снижение бедности и поддержке  наиболее уязвимых слоев населения. Приоритет отдается мерам, предоставляемым с учетом уровня доходов,  чтобы поддержка была адресной.   

Значительная часть средств в сумме 15,6 млрд. рублей (22,5%) будет направлена на исполнение раздела «Национальная экономика».  Сюда входит поддержка сельского хозяйства, формирование дорожного фонда, охрана окружающей среды и другие направления. 

На развитие образования в бюджете 2021 года предусмотрено 15,1 млрд. рублей (21,8%). Основная доля ассигнований приходится на финансирование школ и детских садов. Средства планируется также направить на создание центров выявления и поддержки одаренных детей в Грязях и Усмани,  на  создание  дополнительных  мест  для  детей  в  возрасте  от  1,5  до  3  лет (строительство нового корпуса детского сада на 60 мест в поселке Солидарность Елецкого района  и окончание строительства детского сада на 280 мест в 32-33 микрорайоне города Липецка. В 2021 году планируется направить средства на оснащение школ области пропускными турникетами и приобретение 44 автобусов для перевозки детей, предусмотрена субсидия на капитальный ремонт школы в селе Трубетчино Добровского района.  

На здравоохранение в 2021 году будет выделено 5,9 млрд. рублей (8,5% расходов). Все меры социальной поддержки медицинских работников и студентов медицинских ВУЗов сохраняются. Продолжится строительство объектов здравоохранения. Это модульные ФАПы, операционный блок онкодиспансера, новая поликлиника Липецкой городской детской больницы, хирургический корпус детской областной больницы, здания Добровской районной больницы и Чаплыгинской женской консультации.  

На  жилищно-коммунальное хозяйство – 2,5 млрд. рублей (3,6%). Предусмотрено финансирование на благоустройство территорий муниципальных образований, модернизацию систем водоснабжения населения и водоотведения, переселение граждан из аварийного жилого фонда.  

На развитие физической культуры и спорта будет направлено 1,1 млрд рублей (1,6%). Запланированы средства для Липецка на строительство ледового дворца и крытого футбольного манежа, на завершение строительства - физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Доходы  и расходы областного бюджета в 2022 году предполагаются в размере 69,6 млрд. рублей, в 2023 году – 74,1 млрд. рублей.  
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#бюджет

Комментарии (4)

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13 минут назад
Наконец то ДК в Новосселках,нам отдохнуть негде.
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60+

25 минут назад
А слабо заделать доплаты к пенсии как в Москве минимальная 20222 р или наши депутаты только для себя льготы и чиновников делают у них зарплаты « нищенские» !
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60+

25 минут назад
А слабо заделать доплаты к пенсии как в Москве минимальная 20222 р или наши депутаты только для себя льготы и чиновников делают у них зарплаты « нищенские» !
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Контроллер отк

35 минут назад
Цифры такие невероятные, говорила мама учись на депутата. Уважаемые депутаты вы хоть строчечку черкните об зарплате работяги будет прибавление или нет, работаю в грязинском районе на заводе зарплата маленькая, после нового года наверно ещё урежут или завод закроют, подскажите куда идти работать?
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