Еще немного, еще чуть-чуть… Малый бизнес наводит красоту на проспекте Победы

В мэрии говорят, что весной следующего года улица обретет новый облик.

На проспекте Победы в этом году убили сразу трех зайцев. Помимо реконструкции улицы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» тут решили реализовать еще два проекта: ФКР - по обновлению фасадов хрущевок и муниципального - по созданию комфортной городской среды. Глава Липецка Евгения Уваркина заявила, что «продуктом такой синергии станет новый облик проспекта Победы, который придется по душе горожанам».Сейчас, за две недели до конца года, можно подвести итоги сделанному.Во-первых, организации связи, АО «ЛГЭК», ПАО «Квадра», АО «Газпром газораспределение Липецк» поменяли старые коммуникации на новые перед тем, как ООО «Руслан-1» расширило проезжую часть до шести полос. Во-вторых, дорожники замостили тротуары двухцветной плиткой, обустроили велодорожки, смонтировали новые остановочные павильоны. В-третьих, Фонд капремонта Липецкой области почти закончил с ремонтом фасадов старых зданий. Первые два проекта мэрия реализовала летом и осенью. Но благоустройство старых пятиэтажек вынуждена перенести наследующий год.Привести фасады жилых домов в единую стилистику летом предложила глава Липецка. Евгения Уваркина решила, что раз во время реконструкции проспект Победы и без того стал большой строительной площадкой, то лучше сразу отремонтировать и здания. И, возможно, ФКР и справился бы со своей задачей вовремя, к концу осени, но мэр поставила еще одну задачу: обновить, сделав современными, внешний вид нежилых помещений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов. И эта задача оказалась непростой.Особенностью проспекта Победы является как раз обилие магазинов и иных коммерческих объектов на первых этажах жилых домов. Выяснилось, что подрядчики ФКР частично свою работу сделали, оштукатурив и покрасив фасады со второго этажа до последнего. Проблемы возникли именно с первыми этажами, так, чиновники не сразу нашли взаимопонимание с коммерсантами по благоустройству их объектов. Поэтому кто-то из предпринимателей включился в перестройку входных групп к магазинам, а кто-то нет. После замечаний, которыми наградила подчиненных Евгения Уваркина, сотрудники мэрии наладили взаимодействие с малым бизнесом, и дело пошло на лад.Один из образцовых в этом отношении объектов - дом №61б. После того, как свою часть работы сделал ФКР, собственники магазинов занялись монтажом новых ступеней и ограждений, благоустройством территории. Мэрия помогла бизнесу организоваться, и владельцы коммерческой недвижимости объединились для закупки строительных материалов. Сейчас ведется установка общего для всего дома нового фриза, на котором разместятся выполненные по всем правилам вывески.- К сожалению, не можем сейчас похвастаться новой тротуарной плиткой, которую мы уложили у входа в стоматологический кабинет - ее припорошил снег, но вы можете видеть, как мы вместе с собственником соседнего помещения делаем общую на двоих входную группу с торца здания, - говорит Олег Сиделев.Предприниматель не считает большими затратами то, во что выльется в итоге благоустройство входа в стоматологический кабинет. Потому что красивое всегда привлекает людей. И сейчас даже не верит, что всего полгода назад «на главном проспекте города был сарай»:- Спасибо мэру за то, что побудила нас изменить отношение к тому, что было. ФКР сделал свою работу, а мы делаем свою. Обещаю, что по весне рядом со входом в наш кабинет мы разобьем клумбу.Готов вложиться в изменение внешнего вида салона оптики «Смотри» на противоположной стороне проспекта, в доме №92, предприниматель Евгений Чернов. Помимо оптики на первом этаже жилого дома слева от нее разместился магазин сети «Пятерочка», справа - салон «Лампа-Люкс».- Облик города, слава Богу, меняется в лучшую сторону. Мы, трое собственников, делаем все, что нам рекомендуют. Я лично за то, чтобы коммерческие объекты выглядели достойно. Считаю, что будет очень здорово, когда три наши объекта обретут единую стилистику. Вскоре мы поменяем на рекомендованный общий на весь первый этаж фриз. Дизайнеры городского Центра рекламы предложили выдержать его в серой цветовой гамме. Материалом фриза станут устойчивые к пыли и влажности металлокассеты с лакокрасочным покрытием, - говорит Евгений Чернов.Предпринимателя не пугает цена реконструкции, 99 400 рублей. Да, в этот тяжелый для бизнеса год было непросто изъять эту сумму из оборота, но дело того, по его мнению, стоит. Более того, весной предприниматель будет согласовывать с мэрией установку по краям лестничных маршей инсталляции в виде оправ очков с ночной подсветкой. Такие арт-объекты привычны для мегаполисов, а вот в Липецке они пока единичны.- Мы рады, что наши идеи нашли отклик у большинства бизнесменов, чьи торговые объекты расположены на первых этажах жилых домов. В основном, все активно включились в работу по приведению входных групп и прилегающей территорию к единой стилистике, соответствующей обновленному виду проспекта. Остался последний штрих. Малому бизнесу даны рекомендации по переустройству их объектов и нас радует, что предприниматели учли предложения в соответствии с дизайн-кодом проспекта, - говорит начальник управления Октябрьским округом администрации мэрии Алексей Погорелов.Параллельно капитальный ремонт вели сразу в 11 домах на проспекте. В основном, ФКР закончил свои работы. Дело осталось за малым бизнесом. Задача чиновников уговорить предпринимателей привести в благопристойный вид подходы к коммерческим объектам со стороны новых тротуаров. Где-то надо чуть поднять новые дорожки, где-то - чуть опустить, где-то их восстановить с нуля.К сожалению, не все коммерсанты готовы приводить свои объекты в порядок. К таким предпринимателям будут предъявлены судебные иски.- Наша главная задача сейчас, зимой, побудить бизнесменов разработать паспорта архитектурно-градостроительного облика объектов в соответствии с единым проектом благоустройства и согласовать его в мэрии. Один из примеров плодотворного сотрудничества власти и бизнеса - дом №47. Собственник уже разработал паспорт и согласовал его. В архитектурном решении учтены пожелания магазина федеральный торговой сети. Сейчас на нем уже смонтирован общий фриз. Объект визуально изменился в лучшую сторону, - говорит Алексей Погорелов.Планируется, что к стилистическому единообразию все вывески и рекламные конструкции в зданиях от площади Победы до площади Кольцевая приведут весной следующего года.