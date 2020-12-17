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В соцсетях благодарят спасшего людей от пожара мужчину

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#пожар
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В соцсетях благодарят спасшего людей от пожара мужчину

Дом в Грязях выгорел полностью.

В соцсетях благодарят неизвестного мужчину, который увидел пожар в Грязях на улице Первая Конная и разбудил жильцов.

- Хочу поблагодарить мужчину, который увидел возгорание и разбудил всех, - пишет пользователь соцсети "ВКонтакте" Владимир Грязинский. - Иначе жертв было бы не избежать. Спасибо вам огромное!

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, сообщение о возгорании в частном доме на улице Первая Конная в Грязях поступил 16 декабря в 4.30 утра. Огнём были уничтожены кровля, внутренняя отделка и имущество по всей площади дома. На место происшествия выезжали четыре отделения пожарной охраны.
669
#пожар
3

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