Происшествия
сегодня, 11:23
В соцсетях благодарят спасшего людей от пожара мужчину
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Дом в Грязях выгорел полностью.
В соцсетях благодарят неизвестного мужчину, который увидел пожар в Грязях на улице Первая Конная и разбудил жильцов.
- Хочу поблагодарить мужчину, который увидел возгорание и разбудил всех, - пишет пользователь соцсети "ВКонтакте" Владимир Грязинский. - Иначе жертв было бы не избежать. Спасибо вам огромное!
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, сообщение о возгорании в частном доме на улице Первая Конная в Грязях поступил 16 декабря в 4.30 утра. Огнём были уничтожены кровля, внутренняя отделка и имущество по всей площади дома. На место происшествия выезжали четыре отделения пожарной охраны.
- Хочу поблагодарить мужчину, который увидел возгорание и разбудил всех, - пишет пользователь соцсети "ВКонтакте" Владимир Грязинский. - Иначе жертв было бы не избежать. Спасибо вам огромное!
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, сообщение о возгорании в частном доме на улице Первая Конная в Грязях поступил 16 декабря в 4.30 утра. Огнём были уничтожены кровля, внутренняя отделка и имущество по всей площади дома. На место происшествия выезжали четыре отделения пожарной охраны.
669