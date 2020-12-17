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сегодня, 10:55

Угнанный в Липецке «BMW» нашли сожженным

7 1957
#кража #BMW
Угнанный в Липецке «BMW» нашли сожженным

Житель Добровского района разобрал автомобиль на запчасти, а остов сжег.

Сотрудники уголовного розыска и ГИБДД задержали 28-летнего жителя Добровского района по подозрению в краже автомобиля «BMW» с улицы Ферросплавной, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

- У задержанного изъяты колеса и запчасти от автомобиля марки «BMW», также сотрудники полиции обнаружили сожженный остов иномарки, - дополнили в пресс-службе ведомства. - Действиями подозреваемого потерпевшим нанесен ущерб в размере 100 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
7 1957
#кража #BMW

Комментарии (7)

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Водитель

8 минут назад
Да ладно 100 тыс ?
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липецк.

10 минут назад
от 15 лет и выше ...это чужое имущество ...не трогай ...и сигналки ставить не надо
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Скажите

15 минут назад
Где раздают БМВ за 100 тыс.?
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бусы для папуасов

25 минут назад
Шустрик, .. на литовскх помойках тебе такой бумер самовывзом свалок в нищие страны третьего мира отдадут).
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Сало

40 минут назад
Он без движка и в днище дыра, как в мультике "флинстоун".. Это просто дорогие дрова, брать из за понтов смысла не вижу, первая поломка и ты облысел и поехал в Елец ювелирку грабить. Лучше русские дрова купить хоть запчасти есть будешь ездить. Знакомый любитель бмв такую же рвань взял за 100 вложил в неё ещё 400,ездил за запчастями и движком в Беларусь, а она все ломала ь и ломалась, в итоге долго нем продать, пока не нашёлся ещё один такой же больной. Так что жига старенькая но надёжная лучше чем, немецкие дрова прошлого века, начиная от запчастей и заканчивая расходом бенза.
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Милая Оксана

сегодня, 11:23
За сотку бумер? Да это металлолом!
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Шустрик

сегодня, 11:05
Бумер в 100 оценили)))). Где такой за 100-ку купить???)))
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