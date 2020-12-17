Происшествия
сегодня, 10:55
Угнанный в Липецке «BMW» нашли сожженным
Житель Добровского района разобрал автомобиль на запчасти, а остов сжег.
Сотрудники уголовного розыска и ГИБДД задержали 28-летнего жителя Добровского района по подозрению в краже автомобиля «BMW» с улицы Ферросплавной, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
- У задержанного изъяты колеса и запчасти от автомобиля марки «BMW», также сотрудники полиции обнаружили сожженный остов иномарки, - дополнили в пресс-службе ведомства. - Действиями подозреваемого потерпевшим нанесен ущерб в размере 100 тысяч рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
- У задержанного изъяты колеса и запчасти от автомобиля марки «BMW», также сотрудники полиции обнаружили сожженный остов иномарки, - дополнили в пресс-службе ведомства. - Действиями подозреваемого потерпевшим нанесен ущерб в размере 100 тысяч рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Водитель
липецк.
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