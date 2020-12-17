Общество

36 минут назад

В Липецкой области 164 класса перевели на дистанционное обучение

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#карантин #школа #детский сад
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В Липецкой области 164 класса перевели на дистанционное обучение

А полностью закрыты 6 школ и 5 детских садов.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 17 декабря на карантин по ОРВИ полностью закрыты 6 школ Липецкой области: две школы в Чаплыгинском районе и по одной в Становлянском, Хлевенском, Грязинском и Тербунском районах. В общей сложности в них переведены на дистанционное обучение 1416 учеников. На карантине по коронавирусу остается один класс в школе в Чаплыгинском районе - на дистанционное обучение тем перевели 20 человек.  

Частичный карантин объявлен в 46 школах региона, на дистанционное обучение в них перевели 164 класса или 3315 учеников.

Закрыты 5 детских садов: два в Задонском районе и по одному - в Ельце, Елецком и Чаплыгинском районах. Дома остаются 172 ребенка.
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#карантин #школа #детский сад
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