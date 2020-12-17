Происшествия

сегодня, 09:36

После столкновения с грузовиком «ВАЗ» выбросило под встречный автомобиль

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#авария #ДТП
После столкновения с грузовиком «ВАЗ» выбросило под встречный автомобиль

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области три человека погибли, пять - получили травмы.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 16 декабря в Лебедянском районе на дороге Липецк – Данков из-за нарушения бокового интервала столкнулись «ВАЗ-2112» под управлением 25-летнего водителя и грузовик «МАН» с 51-летним водителем за рулем. От удара «двенадцатая» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Киа». В результате аварии водитель «ВАЗа» погиб на месте.

В Краснинском районе на трассе Сергиевское – примыкание к автодороге Становое – Троекурово – Лебедянь 63-летний водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Водитель доставлен в больницу.

В Елецком районе на трассе «Дон» 62-летний водитель автомобиля «Шевроле-Нива» наехал на стоящий «КамАЗ». С места аварии госпитализирована 39-летняя пассажирка «Нивы». 

В Данковском районе на дороге Данков – Теплое – Воскресенское 52-летний водитель «Шевроле», по предварительным данным, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком «МАЗ» под управлением 59-летнего мужчины. Водитель «Шевроле» и его 56-летняя пассажирка погибли. .

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2184 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 26.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1804 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Так же зафиксировано 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

Фото УГИБДД по Липецкой области

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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Сводки информбюро

23 минуты назад
Ужас просто,как в военное время!25 лет погиб,52 и 56 муж и жена наверно.Без вируса умираем на дорогах и от рака,как на войне!!!
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6

43 минуты назад
5 не на диктант ведь, мне понятно читая опечатку, тут дело идёт на скорость выхода новости, иногда с женой и друзьями по вот сапу или ещё где тоже буквы пропускаю что я, что они и все друг друга понимаем, даже в сокращение без гласных букв. Так что косяк не велик) не смертный как говориться грех
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