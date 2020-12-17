Общество
сегодня, 09:44
В Липецкой области самые дешевые гамбургеры
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Тогда как по всей стране они дорожают
«В России выросли цены на гамбургеры» - констатирует News.ru. По данным издания, основанным на исследование Росстата, в ноябре 2020 года средняя стоимость гамбургера в России составила 96,93 рубля, что почти на восемь рублей больше, чем по данным за аналогичный период 2019 года.
Самые дорогие гамбургеры продаются в Сахалинской (208,87) и Мурманской (178,88) областях, Ханты-Мансийском (174,24) и Ямало-Ненецком (171,53) автономных округах и Тюменской области (159,35).
Самые дешевые гамбургеры в стране оказались в Липецкой области – 53 рубля 25 копеек.
Фото: myrecipes.com
Самые дорогие гамбургеры продаются в Сахалинской (208,87) и Мурманской (178,88) областях, Ханты-Мансийском (174,24) и Ямало-Ненецком (171,53) автономных округах и Тюменской области (159,35).
Самые дешевые гамбургеры в стране оказались в Липецкой области – 53 рубля 25 копеек.
Фото: myrecipes.com
15 481
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