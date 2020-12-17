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В Липецкой области самые дешевые гамбургеры

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#цены #гамбургеры #статистика
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В Липецкой области самые дешевые гамбургеры

Тогда как по всей стране они дорожают

«В России выросли цены на гамбургеры» - констатирует News.ru. По данным издания, основанным на исследование Росстата, в ноябре 2020 года средняя стоимость гамбургера в России составила 96,93 рубля, что почти на восемь рублей больше, чем по данным за аналогичный период 2019 года.

Самые дорогие гамбургеры продаются в Сахалинской (208,87) и Мурманской (178,88) областях, Ханты-Мансийском (174,24) и Ямало-Ненецком (171,53) автономных округах и Тюменской области (159,35).

Самые дешевые гамбургеры в стране оказались в Липецкой области – 53 рубля 25 копеек. 

Фото: myrecipes.com

15 481
#цены #гамбургеры #статистика
2

Комментарии (15)

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Только в пятерочке по акции

3 минуты назад
Правильное питани)
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Лучше бы

13 минут назад
Это были масло, сахар и прочие продукты. А то,все растет и сами производим,а цены,будто везут из-за бугра. Бананы с Африки дешевле местных яблок.
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наблюдатель

19 минут назад
Начиная с 1 января 2021 года минимальный размер пенсии в Москве вырастет до 20,2 тысячи рублей при этом цены у нас с Москвой равны что в макдаке что в пятерочке вопрос почему Москве повышают а нашим пенсионерам нет.
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Галя

28 минут назад
Так на Сахалине зарплаты выше,чем в Москве.А у нас рабы не могут себе вдоволь сахара и масла купить.Вместо повышения зарплат и пенсий,опять какие то подачки нищему работающему населению и выжившим случайно до пенсии старикам!
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гостья

32 минуты назад
короче переходим на гамбургеры, макароны, тушенку, сахар, масло и не вздумайте заикнуться про правильное полезное питание, надо же в будущем поддерживать фармацевтику
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Доярка с хацапетовки

37 минут назад
Я люблю после дойки, гамбургер с парным молоком!
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Пипецк

38 минут назад
Ой, да все у нас хорошо. А то мы живем ничнго не видим.
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гурман

43 минуты назад
Злодей, Ты хотел сказать-хлеб в тесте?))))
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весёлый

46 минут назад
Это по акции
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Злодей

52 минуты назад
гурман, это в школьной столовой котлета в тесте) хотя она там еще дешевле)))
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