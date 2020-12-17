Происшествия

сегодня, 09:13

Злостный неплательщик штрафов помял три автомобиля и отказался от медосвидетельствования

6 1947
#ДТП
2

Стали известны новые подробности ДТП на улице Свиридова.

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Напомним, вчера в 10:44 водитель легковушки, припаркованной напротив дома №4 на улице Свиридова в Липецке, при попытке выехать со стоянки собрал на своём пути несколько автомобилей. Происшествие в микрорайоне Европейский попало на видео. На место выезжали сотрудники ДПС.

Как рассказала GOROD48 начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Ольга Снежкова, виновник происшествия - 43-летний мужчина отказался от медицинского освидетельствования, за что на него был составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Решение теперь будет принимать суд - по этой статье водителю грозит лишение прав или штраф. Но водитель оказался и злостным неплательщиком этих самых штрафов - на него составлено 20 административных материалов по статье 20.25. «Уклонение от исполнения административного наказания». Теперь за это ему грозит либо арест, либо удвоение суммы штрафов.

Добавим, что по уточнённым данным, водитель выезжавшей с парковки и вилявшей по дороге легковушки повредил три автомобиля на своём пути.
6 1947
#ДТП
2

Комментарии (6)

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sd

11 минут назад
Шапокляк, ++++
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Сахарок

21 минуту назад
Совесть она как и честь, если однажды расстался с ней, то больше никогда и не встретишься. Личное дело каждого двуногого) гражданина или гражданки, которое иногда приводит к печальным последствиям не только для самого потеряшки но и для без винных окружающих
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Гость

49 минут назад
Надежда, Возможно у него нет пластика. Он не пенсионер.
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Шапокляк

сегодня, 09:37
Синебота за решетку. Авто продать на торгах и перечислить деньги на благотворительность
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Надежда

сегодня, 09:31
Почему у меня за одно и тоже нарушение, снимали штраф 3 раза с пенсионной карты. Кто это люди - неплательщики.
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///

сегодня, 09:27
Конфисковать авто и лишить пожизненно!!!
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