Областной суд оставил под стражей трех налётчиков на «Мегаполис»

Областной суд оставил под стражей трех подозреваемых в разбойном нападении на торговую компанию «Мегаполис» . Они были арестованы Правобережным районным судом Липецка 23 ноября по подозрению в налете на организацию (добычей стали 3,5 миллиона рублей).

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Адвокаты подсудимых попытались разжалобить апелляционный суд рассказами о том, что на иждивении грабителей находятся дети и престарелые родственники. Сторона защиты попросила суд отправить всех троих под домашний арест, но суд решил, что два месяца мужчинам придется провести под стражей.Преступление было совершено в два часа дня 21 ноября. По версии следствия трое мужчин в возрасте от 31 до 42 лет напали на охранника предприятия, связали его, а потом пришли к кассиру. Женщина закрылась в помещении, но её заставили открыть двери, произведя несколько выстрелов по окошку кассы из пистолета. Обрызгав женщину из баллона со слезоточивым газом, налётчики забрали из кассы два мешка с деньгами и скрылись с места преступления на автомобиле.Недалеко от места преступления грабителей задержали. В их машине найден пистолет с патронами.УМВД РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере).