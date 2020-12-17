Общество

54 минуты назад

В Липецке изъяли из торговли контрафактную рыболовную леску

7 490
#контрафакт
В Липецке изъяли из торговли контрафактную рыболовную леску

Правообладатель торговых марок оценил ущерб в 85 тысяч рублей

Представителями Воронежской таможни совместно с сотрудниками ИАЗ ОМВД России по Липецкому району выявлен факт реализации в одном из магазинов Липецкой области рыболовных товаров иностранного производства с признаками контрафактности, сообщила пресс-секретарь Воронежской таможни Елена Разинькова.

- Леска для рыбной ловли маркирована обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками «TIAGRA», «TECHNIUM», «SHIMANO», «ANTARES», «POWER PRO». Общее количество – 70 единиц, - рассказала  Елена Белоножкина,  главный государственный таможенный инспектор отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Воронежской таможни.

Графические товарные знаки «TIAGRA», «TECHNIUM», «SHIMANO», «ANTARES», «POWER PRO» зарегистрированы в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Документов, подтверждающих законность использования данных товарных знаков, предпринимателем представлено не было.

 - В процессе проверки получена информация от законных правообладателей о том, что  с фирмой-продавцом договоров на использование перечисленных товарных знаков не заключалось, разрешений на использование объектов интеллектуальной собственности не выдавалось.  Кроме того, правообладатели указали ряд признаков, по которым сделан вывод, что выявленные рыболовные снасти контрафактные. Например, не оригинальная упаковка, отсутствует техническая информация о диаметре лески и длине размотки и т.д. Соответственно, реализация товара неправомерна, - уточнила  Елена Белоножкина.

Рыболовная леска изъята из оборота, необходимые материалы направлены на исследование. По данному факту в отношении липецкой организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 14.10 КоАП России, -  «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Представитель правообладателей товарных знаков «TIAGRA», «TECHNIUM», «SHIMANO», «ANTARES», «POWER PRO» оценивает ущерб, нанесенный  неправомерным их использованием, более чем в 85 тысяч рублей. Решение примет суд.

Фото: Astr-fishing.ru

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#контрафакт

Комментарии (7)

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карьерский

2 минуты назад
Правильно,что изъяли! нам не нужен Гонконг.
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33

11 минут назад
Интересно проверить одежду, и обувь у проверяющих. Наверняка трусы у них, китайский контрофакт. Вообще уже в стране, занятся нечем.
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Ашот

14 минут назад
Магазины ломятся от контрафактного алкоголя, а они с леской борются. Левоалкогольное лобби выгоднее, оно хорошо на лапу даёт "проверяшкам"
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Нео

24 минуты назад
Вот циркачи, конец года они показатели подбивают видимо в прошлом году больше привлекли к ответственности... на петровский рынок до обеда поработайте годовой план выполните, но туда вход надзорным организациям закрыт )))
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Опять

26 минут назад
Обнулили магазин.
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житель

35 минут назад
В аптеках лекарств полно левых,а они до лески домахались.
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И п

37 минут назад
Бессовестные, как вы могли продавать такую леску? На неё ведь рыба клюёт лучше! Ни капли стыда! Эээх господа, куда катимся!
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