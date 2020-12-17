Общество

15 минут назад

Строительства детсада в «Звездном» заняло чуть более года

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#детсад #строительство
Строительства детсада в «Звездном» заняло чуть более года

Учреждение дошкольного образования готовится принять 350 малышей.

В микрорайоне «Звездный» завершено строительство детского сада, сообщает департамент архитектуры и градостроительства Липецка Новый детский сад расположен по адресу улица Дмитрия Фурсова, 1. Строительство шло чуть больше одного года.

Трёхэтажный детский сад рассчитан на 350 мест: 4 ясельных группы по 20 детей, 8 дошкольных групп по 25 детей, 2 дошкольные группы по 23 воспитанника и 1 дошкольная группа на 24 воспитанника. Ясельные группы расположены на первом этаже и имеют отдельные входы. На втором и третьем этажах располагаются дошкольные группы. Согласно планировке детского сада, он также включает в себя пищеблок, физкультурный зал, медицинский блок и музыкальный зал.



На территории сада на групповых площадках предусмотрена установка теневых навесов. Игровые и физкультурные площадки оборудованы с учетом различного роста детей. Покрытие детских и физкультурных площадок травмобезопасное - синтетическое и травяное. При въезде на территорию садика расположен пост охраны. Предусмотрена парковка для автомобилей, в том числе для автомобилей инвалидов-колясочников.
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#детсад #строительство

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