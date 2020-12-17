Грязинца приговорили к 9,5 годам колонии из-за смертельной драки

Присяжные со второго раза признали мужчину виновным в смерти избитого им человека. Наказание для грязинца определил судья.

9,5 лет в исправительной колонии особого режима проведет уроженец города Грязи Федор Васнев. Мужчину обвиняли в драке со смертельным исходом и грабежах. Дело Васнева слушалось судом присяжных.



Присяжные сочли доказанным, что 10 ноября 2016 года в частном доме Васнев избил 55-летнего местного жителя. От многочисленных травм потерпевший скончался в сентябре 2018 года. Также присяжные признали Васнева виновным в двух грабежах, совершенных в Грязях в октябре 2016 года.



На основании вердикта Грязинский городской суд постановил приговор. По совокупности преступлений Васневу назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Поскольку у Фёдора имелась непогашенная судимость, и преступления в октябре-ноябре 2016 года он совершал в течение действия испытательного срока, то к назначенному наказанию было частично присоединено наказание по приговору 2015 года. В общей сложности Васневу предстоит провести 9,5 лет в местах лишения свободы.



Как отмечает пресс-служба Липецкого областного суда, на этапе предварительного расследования Васнев признавал свою вину по всем преступлениям, давал признательные показания и активно способствовал их раскрытию и расследованию. Однако, впоследствии от части показаний отказался и заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием суда присяжных. В ходе судебного разбирательства от своего подзащитного отказалась адвокат.



Напомним, что дело Васнева присяжные рассматривали два раза. Первый состав суда присяжных оправдал Васнева в смертельной драке, но признал виновным в грабежах. Приговор не устоял в кассационной инстанции, так как вскрылись нарушения в работе присяжных: одна из присяжных скрыла о сведения об ее привлечении к административной ответственности, а старшина нарушил тайну совещательной комнаты. Дело отправили на пересмотр в Грязинский районный суд. На этот раз присяжные пришли к выводу, что мужчина виновен по всем эпизодам, но заслуживает снисхождения.