Общество

49 минут назад

98,4% пассажиров липецких автобусов носят маски

4 204
#масочный режим
98,4% пассажиров липецких автобусов носят маски

Сегодня не выявили злостных противников противоэпидемиологических мер.

16 декабря контролеры не выявили пассажиров без масок в салонах автобусов. В поле зрения проверяющих попали всего двое человек, которые стянули маски с органов дыхания во время поездки. Им сделали замечание, пассажиры не вняли требованию и покинули транспорт.

- Сегодня 98,4% пассажиров проверенных контролерами автобусов ехали в транспорте в масках. С начала рейдов по соблюдению масочного режима проверена 33 606 единиц транспорта. За все это время полиция составила на пассажиров 37 протоколов за отказ надеть маску, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

Напомним, с 30 сентября 2020 года вступили в силу изменения в постановление администрации Липецкой области №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», которые ужесточили требования к соблюдению масочного режима.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях игнорирование масочного режима в транспорте и объектах торговли грозит административными штрафами. Для граждан – от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
4 204
#масочный режим

Комментарии (4)

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Мизантроп

2 минуты назад
У нас люди в одной маске еще с Весны ходят!
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летом такого не было

14 минут назад
чем больше носят маски, тем больше заболевших. маски зло.
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Иван.

40 минут назад
Ваши проверяющие глухо-слепые
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Игорь

43 минуты назад
Ни одного раза не надел маску. Попросту её нет и не будет. Сколько ни езжу ни разу не встретил ни одного контроллера. Зачем народ носит эти маски, не пойму.
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