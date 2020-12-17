Новое о коронавирусе к 17 декабря: ученые разработали метод прогнозирования тяжести течения COVID-19

Эксперты Федерального медико-биологического агентства разработали алгоритм, который поможет медикам давать достаточно точные прогнозы (до 90%) тяжести коронавирусной инфекции. Факторами риска оказались пол, возраст, индекс массы тела, повышенная глюкоза.

Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали алгоритмы, способные прогнозировать тяжесть течения заболевания у пациентов, заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. По мнению экспертов, тяжесть течения заболевания с точностью до 90% помогают предсказать целый ряд клинических факторов, передает ТАСС.



Исследователи изучили выборку из почти семи тысяч пациентов, перенесших COVID-19 в бессимптомной, легкой, среднетяжелой и тяжелой формах. Это позволило создать математические модели исхода заболевания на основе алгоритмов машинного обучения. Данные алгоритмы с точностью примерно в 90% подтвердили несколько клинических факторов, которые помогают предсказывать тяжесть течения заболевания. Такими показателями, которые учитывались при анализе, стали ферритин, С-реактивный белок, скорость оседания эритроцитов, нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение, частота дыхательных движений и другие. Также ученых интересовала связь тяжести заболевания с генетической картой пациентов. Например, уровень ферритина (сложного белкового комплекса, выполняющего роль основного внутриклеточного депо железа у человека и животных) был связан, в том числе, с уровнем гемоглобина в крови. А показатели С-реактивного белка и скорость оседания эритроцитов (СОЭ) могут сигнализировать о текущем воспалительном или ином патологическом процессе. Ученые также провели полногеномный ассоциативный анализ (GWAS) на выборке из более чем двух тысяч пациентов, в результате чего были выявлены генетические варианты, ассоциированные с тяжестью течения COVID-19. Этот диагностический алгоритм пока находится на этапе проверки подтверждения таких данных.



Как указали в ФМБА, риск летального исхода при инфицировании коронавирусной инфекцией повышается в зависимости от таких факторов, как возраст, мужской пол (вероятность смерти при заражении коронавирусом выше для мужчин, чем для женщин), индекс массы тела выше 30, а также в зависимости от уровней глюкозы. «Совокупность данных, полученных в ходе выполнения исследования о значимых клинико-диагностических параметрах и генетических особенностях человека, позволят построить единую модель оценки общего вклада как фенотипических, так и генетических факторов, определяющих характер течения заболевания COVID-19», - говорится в сообщении пресс-службы ФМБА.



Чуть раньше ученые Кейптануского университета в ЮАР выяснили, что мужчины, зараженные коронавирусом, в три раза чаще нуждаются в интенсивной терапии, чем женщины, у них более высокий риск летального исхода. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications. Свои выводы они сделали на основе анализа более трех миллионов подтвержденных случаев коронавируса из 46 стран и 44 штатов США в период с 1 января по 1 июня 2020 года.



В октябре группа российских специалистов изучила истории болезни 110 пациентов, умерших от пневмонии, вызванной SARS-Cov-2, и выявила факторы, которые повышают риск тяжелого течения. В группе повышенного риска оказались гипертоники и диабетики, на более тяжелое течение влиял возраст – врачи отметили, что тяжелое течение с летальным исходом наиболее часто регистрировалось у людей старшей возрастной группы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, цереброваскулярной патологией и злокачественными новообразованиями, сообщал медицинский научно-практический портал «Лечащий врач». Осенью министр здравоохранения РФ на основе статистических данных также заявлял, что из всех хронических заболеваний наиболее опасным при COVID-19 является сахарный диабет. Кроме того, по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, почти треть скончавшихся от COVID-19 пациентов страдали именно от этой патологии. А ученые из Государственного медицинского колледжа Пенсильвании США рассчитали, что на втором месте после диабета по опасности при COVID-19 находятся болезни почек и сердечно-сосудистые заболевания. Исследование было опубликовано в журнале PLOS ONE. Эксперты сделали выводы, проанализировав истории болезни более 65 тысяч пациентов во всем мире.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 73 940 622 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 644 800 человек, вылечились 51 952 651 заразившихся. В России выявлено 2,73 миллиона пострадавших, она остается на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается также во Франции. Более миллиона заразившихся - в Турции, Великобритании, Италии, Испании, Аргентине, Колумбии, Германии, Мексике, Польше, Иране.





