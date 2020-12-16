Происшествия
17 минут назад
В Липецке выезжавший с парковки автомобиль собрал две машины на своём пути
Происшествие попало на видео.
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Сегодня в 10:44 водитель легковушки, припаркованной напротив дома №4 на улице Свиридова в Липецке, при попытке выехать со стоянки собрал на своём пути два автомобиля.
Происшествие в микрорайоне Европейский попало на видео.
- Пострадавших я лично не знаю, я работаю в магазине, откуда эта видеозапись, а они наши постоянные покупатели, - поделилась с GOROD48 информацией девушка, которая выложила ролик в соцсети. - Знаю, что водитель, который совершил это ДТП, на месте стоять не мог и с утра сидел в машине.
Происшествие в микрорайоне Европейский попало на видео.
- Пострадавших я лично не знаю, я работаю в магазине, откуда эта видеозапись, а они наши постоянные покупатели, - поделилась с GOROD48 информацией девушка, которая выложила ролик в соцсети. - Знаю, что водитель, который совершил это ДТП, на месте стоять не мог и с утра сидел в машине.
ять
Липецкий КОЛХОЗАН
Кондратий
Липецкий КОЛХОЗАН