Происшествия

17 минут назад

В Липецке выезжавший с парковки автомобиль собрал две машины на своём пути

4 352
#ДТП

Происшествие попало на видео.

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Сегодня в 10:44 водитель легковушки, припаркованной напротив дома №4 на улице Свиридова в Липецке, при попытке выехать со стоянки собрал на своём пути два автомобиля.

Происшествие в микрорайоне Европейский попало на видео.

- Пострадавших я лично не знаю, я работаю в магазине, откуда эта видеозапись, а они наши постоянные покупатели, - поделилась с GOROD48 информацией девушка, которая выложила ролик в соцсети. - Знаю, что водитель, который совершил это ДТП, на месте стоять не мог и с утра сидел в машине.
4 352
#ДТП

Комментарии (4)

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ять

3 минуты назад
Куда он поехал, кого он собьёт, покалечит или убъёт? Горе горькое. Благодаря стараниям Едросов произошло тотальное сокращение службы ДПС. Разве это не вредительство?
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Липецкий КОЛХОЗАН

6 минут назад
В автошколе научили жать на газ. Тормоза придумал трус. А ученик в школу не ходил.
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Кондратий

6 минут назад
Пьяных за рулём всё больше и это результат бездумного сокращения сотрудников ДПС. Увеличивается количество смертельных ДТП. Гибнут молодые работоспособные люди. Трагедии в семье, дети сироты. Это бич современной России. Попался выпимши первый раз - 50...100 тыс.руб. штраф + лишение водительского удостоверения на 2 года (безальтернативно). Второй случай - лишение пожизненно + конфискация ТС вне зависимости от принадлежности (безальтернативно). (Даже если ТС принадлежало какому-нибудь государственному или муниципальному учреждению. И дальше пусть работодатель допустивший условия, при которых пьяные сотрудники садятся за руль, судится с виновником и каким-то образом получает деньги за конфискованное ТС.)
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Липецкий КОЛХОЗАН

7 минут назад
Веселое зрелище.
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