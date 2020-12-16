В Липецке выезжавший с парковки автомобиль собрал две машины на своём пути

Происшествие попало на видео.

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Сегодня в 10:44 водитель легковушки, припаркованной напротив дома №4 на улице Свиридова в Липецке, при попытке выехать со стоянки собрал на своём пути два автомобиля.



Происшествие в микрорайоне Европейский попало на видео.



- Пострадавших я лично не знаю, я работаю в магазине, откуда эта видеозапись, а они наши постоянные покупатели, - поделилась с GOROD48 информацией девушка, которая выложила ролик в соцсети. - Знаю, что водитель, который совершил это ДТП, на месте стоять не мог и с утра сидел в машине.