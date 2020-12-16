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12 минут назад

Вова Дуболомов и Бычок-спортсмен: как липчане отметят Новый год

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#Новый год
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Вова Дуболомов и Бычок-спортсмен: как липчане отметят Новый год

Работники культуры готовят массу дистанционных встреч и выступлений.

В 2020 году празднование Нового года будет сильно отличаться от привычного формата. Прежде всего, тем, что большая часть праздничных событий уйдёт в Сеть. В пресс-службе администрации Липецка GOROD48 рассказали о том, какие интерактивы ждут горожан в эти праздники.

Уже 21 декабря зрители увидят благотворительный онлайн-концерт «Ёлка желаний». В нём принимают участие все коллективы художественной самодеятельности ДК «Студёновский». В этом году артисты поздравят с Новым годом и разошлют по почте свои музыкальные поздравления тем, с кем их связывает многолетняя дружба. Это Всероссийское общество слепых, Дом ветеранов, пожилых людей и инвалидов, областной центр «Антиспид», клубы «Ветеран «Стагдок» и «Ветераны» и многие другие.

В тот же день ДК «Сокол» организует онлайн-мастер-класс по вязанию салфеток «Снежная сказка», посвященный народному празднику Анфиса Рукодельница.

Новогодняя экспозиция «Музей новогодних затей» откроется 21 декабря в ДК «Матыра». Здесь липчане увидят старинные ёлочные игрушки, украшения, новогодние открытки, карнавальные маски, старые фото с новогодних праздников. Выставка продлится до 15 января.

25 декабря Липецкий Дом Музыки представит запись концерта «Рождество с органом». Для липчан сыграет известный московский органист Фёдор Строганов. В тот же день ДК «Рудничный» опубликует новогоднее интерактивное театрализованное представление «Здравствуй, Новый год!». Детей ждут Дед Мороз, Снегурочка, Бычок-спортсмен, мыши-проказницы и неуклюжий добрый Снеговик. Идея представления – популяризация здорового образа жизни, активного отдыха и занятии физкультурой.

26 декабря в сообществах ДК «Сокол» зрители увидят новогодний онлайн концерт «Творчество без границ». Специально для него эстрадный коллектив «Мелодия» и вокально-танцевальная студия «Русские цыгане» подготовили программу-поздравление с добрыми пожеланиями и любимыми песнями.

27 декабря все желающие смогут присоединиться к мастер-классу «Наряди ёлку» от ДК «Сокол» и клуба декораторов. Профессионалы расскажут, как сделать дерево стильным, при этом не потерять новогоднего уюта.

К 29 декабря сотрудники ДК «Матыра» подготовят оригинальные поздравления – секреты и традиции празднования Нового года, а также творческие номера. В этот же день свою программу представит ДК «Луч». Ребят-зрителей ждёт онлайн-сказка «Новогодний поросенок» о приключениях принцессы Марфы, богатыря с хорошим аппетитом Вовы Дуболомова, царя-батюшки и кознях злых сил - Кащея Бессмертного, Бабы-Яги и Чудо-Юдо Горохового.

30 декабря липчане увидят новогоднее музыкальное поздравление от учащихся и преподавателей детской школы искусств №4. ДК «Матыра» подарит театрально-развлекательную программу для детей. Сказочные герои приглашают ребят в новогодний квест «Найди ключ», в котором предлагается отгадать загадки и составить слово подсказку. Также в этот день ДК «Сокол» подведёт итоги межрегионального фестиваля-челленджа «ПереZAгрузка 2020» и представит концерт, состоящий из лучших номеров-конкурсантов.

31 декабря юные липчане тоже не останутся без сказки. ДК «Луч» подарит зрителям новогоднее онлайн-представление «Раз, два, три - ёлочка гори!». Это приключение со сказочными персонажами Снеговиком, Снежной Королевой, Дедом Морозом и Снегурочкой. А уже вечером в 20:00 стартует новогодняя шоу-программа для взрослых «Карнавальная ночь». Её подготовили творческие коллективы ДК «Матыра».
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#Новый год
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