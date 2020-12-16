Больше 96% жителей Липецкой области завтракают каждое утро

96,9% жителей Липецкой области питались горячим чаще, чем раз в сутки, обязательные ежедневные завтраки были у 96,5% липчан. Такие данные приводит Росстат в масштабном исследовании о рационе питания в регионах России по итогам 2018 года – подобные исследования проводятся раз в пять лет.

Так, 96,9 участников общероссийского наблюдения в Липецкой области признались, что включают в меню горячие блюда (не считая кофе и чая) больше, чем раз в день, а 3,1% стараются, чтобы горячее питание было в их рационе хотя бы раз в сутки. Это один из самых высоких показателей среди регионов России – липчане здесь оказались вторыми. В целом по стране раз в день едят горячее 14,8% населения, несколько раз – 84,4%, а вот 0,6% россиян горячее практически не едят. Самыми большими приверженцами горячего питания больше, чем раз в день, оказались жители Калмыкии (97,6%), на последнем месте в списке оказалась Ингушетия (58,2%).



Каждый день обязательно завтракают 96,5% жителей Липецкой области, хотя 0,3% признались, что принимают пищу по утрам примерно раз в неделю, а 0,1% игнорируют завтраки совсем. В России завтрак является обязательным для 91,2% жителей, не завтракают 2,2%, отмечает Росстат.

