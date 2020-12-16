32 минуты назад
Больше 96% жителей Липецкой области завтракают каждое утро
96,9% жителей Липецкой области питались горячим чаще, чем раз в сутки, обязательные ежедневные завтраки были у 96,5% липчан. Такие данные приводит Росстат в масштабном исследовании о рационе питания в регионах России по итогам 2018 года – подобные исследования проводятся раз в пять лет.
Каждый день обязательно завтракают 96,5% жителей Липецкой области, хотя 0,3% признались, что принимают пищу по утрам примерно раз в неделю, а 0,1% игнорируют завтраки совсем. В России завтрак является обязательным для 91,2% жителей, не завтракают 2,2%, отмечает Росстат.
Эксперт
Фуфло
Этих брать то точно.
Reg