Общество

32 минуты назад

Больше 96% жителей Липецкой области завтракают каждое утро

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#питание
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Больше 96% жителей Липецкой области завтракают каждое утро

96,9% жителей Липецкой области питались горячим чаще, чем раз в сутки, обязательные ежедневные завтраки были у 96,5% липчан. Такие данные приводит Росстат в масштабном исследовании о рационе питания в регионах России по итогам 2018 года – подобные исследования проводятся раз в пять лет.  

Так, 96,9 участников общероссийского наблюдения в Липецкой области признались, что включают в меню горячие блюда (не считая кофе и чая) больше, чем раз в день, а 3,1% стараются, чтобы горячее питание было в их рационе хотя бы раз в сутки. Это один из самых высоких показателей среди регионов России – липчане здесь оказались вторыми. В целом по стране раз в день едят горячее 14,8% населения, несколько раз – 84,4%, а вот 0,6% россиян горячее практически не едят. Самыми большими приверженцами горячего питания больше, чем раз в день, оказались жители Калмыкии (97,6%), на последнем месте в списке оказалась Ингушетия (58,2%).  

Каждый день обязательно завтракают 96,5% жителей Липецкой области, хотя 0,3% признались, что принимают пищу по утрам примерно раз в неделю, а 0,1% игнорируют завтраки совсем. В России завтрак является обязательным для 91,2% жителей, не завтракают 2,2%, отмечает Росстат.  
4 182
#питание
2

Комментарии (4)

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Эксперт

7 минут назад
Хороший завтрак лучшая защита от эпидемии
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Фуфло

9 минут назад
Им в этом Росстате видимо нечего делать, если пишут про такую чушь. Ну а верить этим процентам, всё равно, что верить статистике по кронавирусу в области. Такое же фуфло. Просто попытка доказать, что в области ещё не всё потерено, если народ кушает по утрам. Пока ещё кушает.
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Этих брать то точно.

16 минут назад
Как не зайдёшь в офисные, административные здания почти целый день с кружками с тарелками по туалетам бегают.
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Reg

19 минут назад
Ну да у кого бутерброд с икрой, а у кого бомжпакет разломленный пополам.
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