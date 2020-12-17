Доброе утро, Липецк!

Наступил четверг, 17 декабря. Сегодня все желающие могут стать «Тайным Дедом Морозом», а также поддержать врача-земляка в федеральном конкурсе. Сегодня станет известно, получат ли студенты ЛГПУ и ЛГТУ звание «Мистера и Мисс Студенчество России». Продлена самоизоляция для пожилых липчан.

Погода



Синоптики прогнозируют, что сегодня в Липецке будет облачно с прояснениями, днем - слабый мокрый снег и морось, туман. Температура днем ожидается около нуля градусов.



17 декабря стал самым теплым в Липецке в 2017 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 31 градус мороза.



Дороги



Водители, обратите внимание: на дорогах начали работать новые светофоры.



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Праздничный стол



Блогер из Липецка Александр делится рецептом праздничного блюда – запекаем мясо. Буженина - отличная альтернатива колбасным изделиям, все натуральное, все полезное. И что самое замечательное – готовить буженину несложно, нужен красивый кусок мяса, духовка и этот рецепт.



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Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Тайный Дед Мороз



В детстве каждый писал письмо Деду Морозу с самыми заветным мечтами. Новый Год — отличная возможность вспомнить детство и стать волшебником, чтобы подарить чудо другому человеку. В России запустили новогоднюю акцию –



Самоизоляция для пожилых



В Липецкой области продлили самоизоляцию для всех граждан старше 65 лет. Выбравшие режим самоизоляции работающие пенсионеры получат оплачиваемый больничный. Пока самоизоляция продлена с 17 по 30 декабря.



Наш кандидат



В России стартовал проект «Герои уходящего года». Один из кандидатов на участие в акции врач из Липецкой области. Александр Горячев – 67-летний врач-инфекционист Липецкой областной клинической инфекционной больницы. С самого начала эпидемии COVID-19 работает в «красной зоне» и продолжает принимать пациентов каждый будний день, несмотря на сменный график, усталость и опасность для жизни. Поддержать земляка можно



Лучшие студенты



Сегодня вечером в Саратове начнется финал конкурса «Мисс и Мистер Студенчество – 2020». Липецкую область на фестивале представляют студент института культуры и искусства ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Сергей Крузе и учащаяся на экономическом отделении ЛГТУ Ангелина Мачнева. Желаем ребятам удачи!







А утром 17 декабря в Липецке подведут итоги регионального этапа Российской национальной премии «Студент года –2020». Премиями отмечают за особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.



Мастер-класс



17 декабря в ГДМ «Октябрь» стартует серия новогодних мастер-классов. Сегодня вместе с мастером участники онлайна сделают новогоднюю открытку в технике аппликации. Перед началом занятия необходимо подготовить материалы: картонную основу и различные элементы для творчества – бусины, ленты, блёстки – ограничений нет.



Новогоднее настроение



На этой неделе мы вам уже рассказали о новогодних фильмах первой половины XX века, вспомнили любимые праздничные мелодии и даже посмотрели креативную версию «Щелкунчика». А сегодня узнаем, какие новогодние новинки нас ждут в кинотеатрах. В списке премьер на эту неделю оказалось два таких фильма.



«Самый Новый год!» (16+). Главный герой попадает в новогоднюю ночь в 1990-е. В новогоднюю ночь все собираются у него дома, чтобы отпраздновать ещё и его день рождения, ведь родился он 1 января. Оля приготовила ему подарок — он скоро станет папой! Чтобы хоть на какое-то время остаться наедине со своими мыслями, именинник прячется в туалете. Нажав на смыв, он оказывается… в квартире своих родителей за два часа до своего рождения. И на дворе 31 декабря 1992 года...





«Обратная связь» (16+). Сиквел хита от «Квартета И». После упоминания этого творческого коллектива можно ничего не писать: аншлаг работе и так обеспечен. Но мы все же чуть-чуть расскажем про премьеру. 31 декабря семеро друзей вновь собираются в загородном доме, чтобы вместе встретить Новый год, но предновогодний вечер полон сюрпризов.



Синоптики прогнозируют, что сегодня в Липецке будет облачно с прояснениями, днем - слабый мокрый снег и морось, туман. Температура днем ожидается около нуля градусов.17 декабря стал самым теплым в Липецке в 2017 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 31 градус мороза.Водители, обратите внимание: на дорогах начали работать новые светофоры.Блогер из Липецка Александр делится рецептом праздничного блюда – запекаем мясо. Буженина - отличная альтернатива колбасным изделиям, все натуральное, все полезное. И что самое замечательное – готовить буженину несложно, нужен красивый кусок мяса, духовка и этот рецепт.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.В детстве каждый писал письмо Деду Морозу с самыми заветным мечтами. Новый Год — отличная возможность вспомнить детство и стать волшебником, чтобы подарить чудо другому человеку. В России запустили новогоднюю акцию – «Тайный Дед Мороз» . Если принять в ней участие, вы принесете радость совершенно незнакомому человеку, а в ответ получите подарок от своего «Тайного Деда Мороза». В акции уже более 500 анонимных волшебников!В Липецкой области продлили самоизоляцию для всех граждан старше 65 лет. Выбравшие режим самоизоляции работающие пенсионеры получат оплачиваемый больничный. Пока самоизоляция продлена с 17 по 30 декабря.В России стартовал проект «Герои уходящего года». Один из кандидатов на участие в акции врач из Липецкой области. Александр Горячев – 67-летний врач-инфекционист Липецкой областной клинической инфекционной больницы. С самого начала эпидемии COVID-19 работает в «красной зоне» и продолжает принимать пациентов каждый будний день, несмотря на сменный график, усталость и опасность для жизни. Поддержать земляка можно «лайком» к посту Сегодня вечером в Саратове начнется финал конкурса «Мисс и Мистер Студенчество – 2020». Липецкую область на фестивале представляют студент института культуры и искусства ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Сергей Крузе и учащаяся на экономическом отделении ЛГТУ Ангелина Мачнева. Желаем ребятам удачи!А утром 17 декабря в Липецке подведут итоги регионального этапа Российской национальной премии «Студент года –2020». Премиями отмечают за особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.17 декабря в ГДМ «Октябрь» стартует серия новогодних мастер-классов. Сегодня вместе с мастером участники онлайна сделают новогоднюю открытку в технике аппликации. Перед началом занятия необходимо подготовить материалы: картонную основу и различные элементы для творчества – бусины, ленты, блёстки – ограничений нет. Подключаемся к эфиру в 15:00 На этой неделе мы вам уже рассказали о новогодних фильмах первой половины XX века, вспомнили любимые праздничные мелодии и даже посмотрели креативную версию «Щелкунчика». А сегодня узнаем, какие новогодние новинки нас ждут в кинотеатрах. В списке премьер на эту неделю оказалось два таких фильма.«Самый Новый год!» (16+). Главный герой попадает в новогоднюю ночь в 1990-е. В новогоднюю ночь все собираются у него дома, чтобы отпраздновать ещё и его день рождения, ведь родился он 1 января. Оля приготовила ему подарок — он скоро станет папой! Чтобы хоть на какое-то время остаться наедине со своими мыслями, именинник прячется в туалете. Нажав на смыв, он оказывается… в квартире своих родителей за два часа до своего рождения. И на дворе 31 декабря 1992 года...«Обратная связь» (16+). Сиквел хита от «Квартета И». После упоминания этого творческого коллектива можно ничего не писать: аншлаг работе и так обеспечен. Но мы все же чуть-чуть расскажем про премьеру. 31 декабря семеро друзей вновь собираются в загородном доме, чтобы вместе встретить Новый год, но предновогодний вечер полон сюрпризов.